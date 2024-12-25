По-научному свернуть

С января 2025 года в стране заработает единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР), в которой будут отображаться в том числе и научные исследования в ООПТ. Ученые надеются на сокращение бюрократических сроков согласования выделения объемов средств на научные проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник

Фото: Игорь Флис, Коммерсантъ Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник

Фото: Игорь Флис, Коммерсантъ

В этом году в России официально числилась 241 особо охраняемая природная территория, в том числе 108 заповедников, 70 национальных парков и 63 заказника. Сотрудники ряда из них так или иначе отмечают снижение научной деятельности на своих полях уже не первый год. И тому есть несколько причин.

Например, Центральный зубровый питомник, существующий в Серпуховско-Террасном биосферном заповеднике и с середины 70-х годов прошлого века был всесоюзным научным центром по проблемам восстановления популяции зубра. В рамках научной деятельности исследовались аспекты по разведению зубров и выращиванию молодняка, велась селекционная работа, и ученые отбирали более жизнеспособных телят, разрабатывали для них рацион кормления и систему лечения, профилактировали разные заболевания, в частности гельминтоз. Однако пару лет назад руководство Приокско-Террасного биосферного заповедника официально объявило о приостановлении научной деятельности в питомнике. Имеющиеся штатные биологи уволились, оставив только подсобных рабочих, которые ухаживали за животными. Зубры в питомнике продолжали жить и плодиться, их также отвозят в другие российские заповедники. «Фактически питомник существует как зоопарк, в который водят туристов, не более. Конечно, мы разводим зубров, недавно отдали нескольких в другие заповедники, в частности в Вологодский, у нас действует программа по расселению зубра, мы в рамках этой программы работаем. Однако научная деятельность в питомнике давно не ведется. В заповедник регулярно приходят экскурсии, питомник действует как зоопарк. На развитие этого научного направления денег нет»,— говорит «Ъ-Науке» научный сотрудники Приокско-Террасного биосферного заповедника Сергей Маслов.

Центральный зубровый питомник Приокско-Террасного биосферного заповедника не единственный, в котором научная деятельность сокращается. Ярких историй про заброшенные исследовательские направления в заповедной науке масса, и опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что такая практика проявляется в последние несколько лет и связана в первую очередь с отсутствием нужных научных специалистов в российских ООПТ.

Второй причиной сокращения заповедной науки эксперты считают отсутствие госфинансирования в нужном объеме на оплату труда ученых и привлечение молодых научных кадров. Опрошенные научные сотрудники заповедников сетуют на высокий средний возраст ученых, отсутствие молодых, а еще узких научных специалистов. «Наш ежегодный объем финансирования составляет 5 млн руб. На наши научные цели этих денег хватает: у нас в заповеднике девять научных сотрудников работают, половине перевалило за 65 лет. Какие новые научные направления нужно начать? Хорошо еще наш отдел не сокращают, но люди уходят сами. Не так давно на 75-м году жизни ушел сотрудник, занимавшийся составлением зимних и летних маршрутных учетов птиц, мы его заменить никем не можем пока, молодежь к нам не очень стремится. Который год некому проводить фотомониторинг под ловушками, нет и специалистов по геоботанике, а нам так нужно открыть новое научное направление — геоботаническое! Подавали заявку в Минприроды, но на это, как нам заявили, нет средств»,— говорит «Ъ-Науке» к.б.н., замдиректора по научной работе ФБГУ «Центрально-лесной заповедник» Елена Шуйская.

Третьей причиной опрошенные ученые назвали сокращение инвестиций на новые научные исследования. «Нередко бывает так, что мы заявляем темы, но не получаем нужного финансирования от федерального центра»,— говорит «Ъ» д.б.н., замдиректора по научной работе «Государственного заповедника “Курженский”» Николай Баянов.

Еще одной причиной опрошенные научные сотрудники считают бюрократию в Минприроды. Заявки на лимиты финансирования новых направлений оформляют с большими проволочками. «Мы подали заявку на финансирование наших работ по госмониторингу, но чиновники нерасторопно оформляют документы. Два года мы не могли дождаться лимитов на НИОКТР. Нас как будто бы вообще нет! Новая система дана затем, чтобы признать существование науки в ООПТ. Признают, что есть такая отрасль, как заповедное дело, будут выделять деньги, начнется какая-то научно-исследовательская работа»,— говорит «Ъ» директор одного из заповедников на условиях анонимности.

Опрошенные эксперты считают все заявленные кадровые и финансовые причины вполне обоснованными. Минприроды должно четко понимать, зачем стране заповедная наука, а пока этого нет, результатов от этого сектора ждать не следует. «Да, есть некоторое сокращение численности научных отделов ФГБУ, осуществляющих управление заповедниками и нацпарками Минприроды России (в 2019 году фактическая численность научного персонала составляла 730 человек, а в 2023-м — 615 (–16%). Да, есть системные проблемы в деле подбора научных кадров для работы в заповедниках и нацпарках. Да, в последнее время возникли дополнительные проблемы в выделении бюджетных ассигнований на финансирование деятельности этих научных отделов (проблемы в существенной степени рукотворные, созданные самим Минприроды). Но главное — что сегодня в Минприроды России отсутствует ярко выраженное понимание (ее не следует путать с цитированием законов и подзаконных актов), для чего именно и какие именно научные исследования должны вести штатные сотрудники заповедников и нацпарков, в чем значимость этой работы, как определить ее приоритеты и кто в реальной жизни (а не в чьих-то фантазиях и утопиях) может и должен стать потребителем итоговой научной продукции»,— говорит «Ъ-Науке» сопредседатель МОО «Экспертный совет по заповедному делу», заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий.

В Минприроды, куда «Ъ» обратился за комментарием, заявили об осведомленности положением дел в российской заповедной науке, но острой проблемы в нынешнем положении дел, как выяснил «Ъ», чиновники не видят и уверяют, что хуже не будет. «Все темы научно-исследовательских работ регистрируются в ЕГИСУ НИОКТР, и их финансовое обеспечение будет осуществляться в рамках государственной программы “Научно-технологическое развитие Российской Федерации”, где является одним из актуальных направлений. Ни объем финансирования, ни количество тем научно-исследовательских и научно-технических работ в ООПТ не уменьшается»,— заявили «Ъ» в Росзаповедцентре Минприроды России.

Анна Героева