Юрецкий Алексей Владимирович

Родился в 1984 году в Ленинграде. В 2008 году окончил физический факультет СПбГУ по специальности «физика». С 2006 по 2008 год — инженер в ОАО «Завод "Радиоприбор"», в 2008 году перешел на аналогичную позицию в ООО «Транзас-Вижн», специализировавшемся на разработке проектов в сфере компьютерного зрения, систем управления беспилотными воздушными судами и геоинформационных систем. В 2011 году, когда «Транзас-Вижн» был выкуплен Алексеем Семеновым и переименован в ООО «Геоскан», продолжил работать в компании сначала в должности инженера, позже — руководителя проектов. В 2019 году назначен исполнительным директором ООО «Геоскан», с 1 сентября 2021 года — генеральный директор компании.