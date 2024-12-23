Какие еще изменения предлагает Минпромторг

Законопроект о правке механизмов промышленного ГЧП расширяет формы финансового участия публичных партнеров на этапе реализации проектов. Помимо капитального гранта (госплатежей на этапе строительства или реконструкции, компенсирующих затраты непосредственно на создание объекта) предусматривается и возмещение части трат на НИОКР. Возмещение расходов на такие работы и на строительство объекта в совокупности должно уложиться в действующие сейчас лимиты для капитальных грантов — не более 80% расходов на создание объекта соглашения.

Отдельно уточняется, что возмещаться могут только расходы, понесенные инвестором после заключения соглашения. Это положение в Национальном центре ГЧП приветствуют — потенциально часть расходов инвестор может понести и до соглашения (например, в связи с проектированием), и на практике в отношении таких трат возникают вопросы об их обоснованности, связанности с соглашением и о справедливости их «навязывания постфактум» публичной стороне.

Как поясняет директор юридической практики «ТеДо» Анна Батуева, действующее регулирование позволяет толковать норму таким образом, что финансовое участие публичного партнера допускается в отношении расходов, которые касаются объектов соглашения,— то есть период, когда расходы были понесены, может быть и до заключения соглашения. Законопроект, поясняет она, сужает такое толкование.

Руководитель направления ГЧП юридической практики Kept Олеся Хитяник отмечает, что эти положения будут распространяться не только на промышленные, но и на все соглашения — для ряда проектов это может существенно повлиять на размер возмещения. Например, если дорогостоящее оборудование закуплено до заключения соглашения, компенсировать эти затраты невозможно, хотя они напрямую относятся к проекту. С другой стороны, логику этого ограничения, по ее словам, «тоже можно объяснить» — прослеживается тенденция на стимулирование появления новых проектов.

Евгения Крючкова