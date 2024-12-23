Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Какие еще изменения предлагает Минпромторг

Законопроект о правке механизмов промышленного ГЧП расширяет формы финансового участия публичных партнеров на этапе реализации проектов. Помимо капитального гранта (госплатежей на этапе строительства или реконструкции, компенсирующих затраты непосредственно на создание объекта) предусматривается и возмещение части трат на НИОКР. Возмещение расходов на такие работы и на строительство объекта в совокупности должно уложиться в действующие сейчас лимиты для капитальных грантов — не более 80% расходов на создание объекта соглашения.

Отдельно уточняется, что возмещаться могут только расходы, понесенные инвестором после заключения соглашения. Это положение в Национальном центре ГЧП приветствуют — потенциально часть расходов инвестор может понести и до соглашения (например, в связи с проектированием), и на практике в отношении таких трат возникают вопросы об их обоснованности, связанности с соглашением и о справедливости их «навязывания постфактум» публичной стороне.

Как поясняет директор юридической практики «ТеДо» Анна Батуева, действующее регулирование позволяет толковать норму таким образом, что финансовое участие публичного партнера допускается в отношении расходов, которые касаются объектов соглашения,— то есть период, когда расходы были понесены, может быть и до заключения соглашения. Законопроект, поясняет она, сужает такое толкование.

Руководитель направления ГЧП юридической практики Kept Олеся Хитяник отмечает, что эти положения будут распространяться не только на промышленные, но и на все соглашения — для ряда проектов это может существенно повлиять на размер возмещения. Например, если дорогостоящее оборудование закуплено до заключения соглашения, компенсировать эти затраты невозможно, хотя они напрямую относятся к проекту. С другой стороны, логику этого ограничения, по ее словам, «тоже можно объяснить» — прослеживается тенденция на стимулирование появления новых проектов.

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...