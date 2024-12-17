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Коммерсантъ FM
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Развитие территорий поддержат из центра

Правительство готово субсидировать часть затрат на КРТ в некоторых регионах

Правительство утвердило постановление о субсидировании из федерального бюджета проектов комплексного развития территорий (КРТ) в десятке наиболее депрессивных регионов, а также в субъектах РФ с низкой бюджетной обеспеченностью. Поддержка будет выделяться строительству социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также на присоединение объектов к сетям. Эксперты идею поддерживают, поскольку рентабельность проектов в таких регионах не позволяет переложить затраты на инфраструктуру на застройщика.

Правительство выделило «строительному» вице-премьеру Марату Хуснуллину ресурсы для точечной поддержки проектов реновации по заявлениям небогатых субъектов РФ

Правительство выделило «строительному» вице-премьеру Марату Хуснуллину ресурсы для точечной поддержки проектов реновации по заявлениям небогатых субъектов РФ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство выделило «строительному» вице-премьеру Марату Хуснуллину ресурсы для точечной поддержки проектов реновации по заявлениям небогатых субъектов РФ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин вчера на совещании со своими заместителями сообщил об утверждении постановления правительства о выделении регионам субсидий на реализацию проектов КРТ. Получить поддержку федерального центра смогут регионы с низкой бюджетной обеспеченностью, а также десять наиболее депрессивных субъектов РФ, в которых действуют индивидуальные программы развития. Как сообщали ранее в Минстрое, стимулирование КРТ в регионах станет отдельной программой в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — на это планируется выделить 120 млрд руб. до 2030 года (см. “Ъ” от 14 октября).

Субсидии будут предоставляться в заявительном порядке при условии софинансирования реализации проекта КРТ со стороны самого региона и будут целевыми: на строительство социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры для реализации проекта КРТ, а также на подключение построенных объектов к сетям. По словам Михаила Мишустина, это поможет «как можно скорее создать комфортные условия в городах и поселках».

Отметим, власти постоянно донастраивают механизм КРТ для его масштабирования и ускорения реализации проектов строительства нового жилья и расселения аварийного. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас в проработке более 1,3 тыс. территорий общей площадью 34,7 тыс. га с градостроительным потенциалом в 243,2 млн кв. м, из которых 175,8 млн кв. м — жилье. Сейчас, сообщил вице-премьер, в 77 регионах в проекты КРТ уже вовлечено более 800 территорий общей площадью 18,3 тыс. га. Ранее, впрочем, отмечалась нехватка инфраструктуры в рамках проектов КРТ, в связи с чем в Госдуме в первом чтении был одобрен законопроект, закрепляющий обязанность застройщиков возводить ее за счет своих или региональных средств (см. “Ъ” от 26 июля).

Как отмечает президент НОСТРОЙ Антон Глушков, в большей части крупных городов программы КРТ становятся «чуть ли не основным механизмом освоения новых участков, но надеяться на то, что все затраты на создание инфраструктуры будут заложены в квадратный метр — тем более что спрос на новостройки падает,— было бы наивно». Руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик отмечает, что затраты в проектах КРТ, как правило, включают в себя переселение жильцов, выкуп сносимых объектов, модернизацию инженерии и транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов и благоустройство — «в городах с низкой продажной ценой недвижимости в большинстве случаев доходная часть таких проектов не покрывает эти затраты». Соглашается с этим и член общественного совета при Минстрое Илья Пономарев отмечая, что такую меру поддержки можно «поприветствовать» — «рентабельность девелопмента в таких регионах не позволяет переложить эти затраты на застройщика, как это происходит в Москве и области или в Краснодарском крае».

Как полагает господин Пономарев, мера не даст сильного толчка строительству жилья в регионах в условиях высокой ключевой ставки, но в случае ее стабилизации станет серьезным стимулом региональных проектов. Проекты КРТ, которые уже реализуются, говорит он, существенно улучшат свои показатели при реализации такой инициативы. Антон Глушков отмечает: «хотелось бы», чтобы программа субсидирования распространялась и на остальные регионы, рынок долевого строительства переживает «не лучшие времена». Дополнительная поддержка застройщиков, учитывая, что и в региональном бюджете на строительство инфраструктуры тоже нет средств, «была бы очень уместной», полагает он.

Евгения Крючкова

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