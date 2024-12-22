Водителям добавили проезжих частей

Президент Владимир Путин 22 декабря открыл ряд автодорожных объектов в разных уголках страны. Самый крупный — новая 119-километровая трасса от Краснодара до Тамани, которая примет растущий поток автотуристов в сторону Крыма. В Татарстане и Башкирии введены новые обходы городов и деревень, призванные ускорить движение от Казани по трассе М-12 в сторону Екатеринбурга. Также открыты новая развязка на ЦКАД в Подмосковье и первый участок новой платной дороги в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах

Фото: пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах

Фото: пресс-служба президента РФ

Самый крупный из открытых объектов — новое направление трассы А-289 от Краснодара до подхода к Крымскому мосту. До сих пор автомобилисты при движении со стороны М-4 в сторону Крыма могли выехать на дальний западный обход Краснодара (открыт в июне 2023 года) и следовать в сторону Тамани по «старой» А-289, через множество населенных пунктов. Дорога давно считалась перегруженной. В 2023 году глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что с 2014 года автомобильный поток к полуострову вырос в три с половиной раза — до 450 тыс. машин в год (мост через Керченский пролив был введен в эксплуатацию в 2018-м, до этого работала паромная переправа). В 2020 году Росавтодор заключил с компанией «Трансстроймеханизация» (входит в ГК «Мостотрест» Аркадия Ротенберга) контракты на общую сумму 114 млрд руб. на строительство новой А-289 в обход населенных пунктов. Стройка велась с 2021 года и сейчас завершена. Время в пути от Краснодара до Крымского моста сократится с шести до двух часов, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия трассы: «Я уже ездил по этой дороге, это прямо "взлетка" какая-то».

11 декабря 2024 года правительство РФ распорядилось перевести новую трассу в платный режим. Тарифы за проезд позже установит госкомпания «Автодор», которая и будет эксплуатировать трассу. Первое время проезд будет бесплатным: судя по программе деятельности «Автодора» (см. “Ъ” от 11 декабря), госкомпания обустроит дорогу для взимания платы в 2025–2026 годах; доходы запланированы с 2026 года.

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Другие две дороги, открытые главой государства, входят в состав трассы М-12 «Восток». Участок Москва—Казань строился в 2020–2023 годах, власти решили продлить дорогу до Тюмени. На участке Казань—Тюмень в состав М-12 вошла бесплатная «федералка» М-7, где до сих пор было два проблемных участка. Один из них — «горлышко» на плотине Нижнекамской ГЭС (по ней сегодня проезжает машин вдвое больше пропускной способности). Теперь автомобилисты смогут ездить по новому скоростному обходу, свернув на него перед Нижнекамском и вернувшись на М-12 уже после Набережных Челнов, сэкономив час времени. Трасса обсуждалась с 2014 года и была построена в рамках нескольких контрактов Росавтодора с разными подрядчиками общей стоимостью около 80 млрд руб. Второй участок расположен в Башкирии, где М-7 проходит через пять населенных пунктов. Теперь их можно объехать по новой дороге (строила компания «Автобан» по контракту на 57,2 млрд руб.), которая сократит время в пути из Уфы в Москву в полтора раза, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Обход выводит транспортный поток к городу Дюртюли, а от него, напомним, начинается участок М-12, который будет открыт в июне 2025 года: по нему можно будет доехать до поселка Ачит Свердловской области, а от него — до Екатеринбурга.

Оба обхода, по данным “Ъ”, будут переданы в эксплуатацию «Автодору» для платного проезда; документов на этот счет еще не выходило.

В ГИБДД, напомним, в 2022–2023 годах заявляли о росте потоков грузовиков на восточном направлении из-за закрытия западных границ: инфраструктура к этому оказалась не готова, начала расти аварийность. Новые обходы эту проблему призваны частично решить.

Другие объекты, открытые 22 декабря, имеют локальное значение. Развязка на ЦКАД в районе деревни Малые Вяземы в Подмосковье не была предусмотрена первоначальным проектом кольцевой дороги, в результате весь трафик с ЦКАД приходил к светофору на перекрестке с Можайским шоссе, провоцируя серьезные заторы. Про словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на четырехкилометровый участок дороги могло уйти два часа, теперь же он преодолевается за пять минут. Развязка проектировалась с 2020 года, местные жители выступали против объекта из-за близости будущей дороги к домам, но стройку не остановили. На ЦКАД, напомним, нет развязок с Щелковским, Фряновским, Дмитровским шоссе, «Автодор» обещает построить их до 2030 года.

Также открыт первый участок новой платной дороги в Санкт-Петербурге — Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), связавший существующий Западный скоростной диаметр с Витебским проспектом. ШМСД будет строится поэтапно, выводя трафик из южных районов Санкт-Петербурга на восток в сторону КАД. Общая протяженность магистрали составит 32,4 км, из которых 16,7 км пройдет по территории города, а 15,7 км — по Ленобласти.

До Нового года, судя по звучавшим ранее заявлениям чиновников, будет открыта также платная трасса от Алексеевского до Альметьевска (Шали—Бавлы) в Татарстане, а также участки Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье (юго-восточного дублера МКАД), проезд по которой также будет платным.

Иван Буранов; Анна Перова, Краснодар