В Челябинске вынесли приговор участникам драки в образовательном центре №5

Курчатовский районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор четырем участникам драки в образовательном центре №5. Инцидент произошел в феврале 2023 года. Каждому из подсудимых назначили наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Кроме того, одному из участников необходимо встать на учет у психиатра. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе суда.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 (хулиганство). Только один из четырех фигурантов является совершеннолетним.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», нападение произошло днем 8 февраля 2023 года. Две группы подростков устроили драку на территории образовательного центра №5 в Курчатовском районе. Часть участников была в масках и с молотками. В результате драки пострадали три подростка, которых госпитализировали с побоями. По версии следствия, потасовка произошла из-за бытового конфликта. 18-летний участник драки также использовал пневматический пистолет.