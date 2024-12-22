В Орловской области потушили пожар на объекте топливной инфраструктуры

В Орловской области ликвидировали возгорание на объекте топливной инфраструктуры, возникшее в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

О возгорании на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь губернатор сообщил в 02:18 мск. О ликвидации пожара он написал в 08:51 мск. По его данным, пострадавших и значительных повреждений нет.

По информации Минобороны, в ночь на 22 декабря над Орловской областью было сбито 20 дронов. Также по восемь беспилотников течение ночи сбили над Ростовской и Брянской областями, пять — над Курской и один — над Краснодарским краем.