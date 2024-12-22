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Коммерсантъ FM
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Китай заявил протест США из-за поставок оружия Тайваню

Министерство иностранных дел Китая выразило протест США в связи с решением американского президента Джо Байдена выделить военную помощь Тайваню. В заявлении на сайте ведомства подчеркивается недовольство китайской стороны и подача соответствующего представления Вашингтону.

В МИДе КНР отметили, что помощь США нарушает принцип «одного Китая» и ставит под угрозу его суверенитет и безопасность. Там также напомнили об обязательствах Вашингтона не поддерживать независимость Тайваня.

В заявлении Китай также призвал США прекратить поставки оружия Тайваню и прекратить действия, подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе. «Китай примет все необходимые меры для надежной защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности»,— сказано в сообщении.

Накануне, 21 декабря, президент США дал указание госсекретарю Энтони Блинкену выделить Тайваню $571,3 млн на оборонные товары, услуги, военное образование и подготовку кадров.

Об отношениях КНР и США — в материале «Ъ» «Приглашениями Америка полнится».

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