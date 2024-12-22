На Камчатке спустя трое суток найден самолет Ан-2, люди живы

Самолет Ан-2, пропавший трое суток назад на Камчатке, найден, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. Находящиеся на борту люди выжили. Ранее сообщалось, что на самолете летели три человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Фото: МЧС

«Борт найден. Люди живые. Какое состояние, пока точно сказать не могу. Будем эвакуировать»,— сказал господин Лебедев на видео на своей странице во «ВКонтакте». Позднее он написал, что людей с Ан-2 посадили на вертолет Ми-8 и отправили в село Мильково.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Фаеравиа» пропал в четверг, 19 декабря, днем. Он летел из Мильково в поселок Оссора и перевозил коммерческий груз. В 160 км от Усть-Камчатска сработал сигнал аварийной посадки. Поисковая операция приостанавливалась из-за нелетной погоды. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.