На Камчатке спустя трое суток найден самолет Ан-2, люди живы
Самолет Ан-2, пропавший трое суток назад на Камчатке, найден, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. Находящиеся на борту люди выжили. Ранее сообщалось, что на самолете летели три человека.
Фото: МЧС
«Борт найден. Люди живые. Какое состояние, пока точно сказать не могу. Будем эвакуировать»,— сказал господин Лебедев на видео на своей странице во «ВКонтакте». Позднее он написал, что людей с Ан-2 посадили на вертолет Ми-8 и отправили в село Мильково.
Самолет Ан-2 авиакомпании «Фаеравиа» пропал в четверг, 19 декабря, днем. Он летел из Мильково в поселок Оссора и перевозил коммерческий груз. В 160 км от Усть-Камчатска сработал сигнал аварийной посадки. Поисковая операция приостанавливалась из-за нелетной погоды. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.