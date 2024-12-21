Песков: «Орешник» на поколение опережает существующее вооружение

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская ракетная система «Орешник» на поколение опережает все существующее вооружение, при этом не будучи ядерной. Он отметил, что слова президента Владимира Путина о проведении «технологической дуэли» с западными странами были ответом на вопрос об уязвимости российской ракеты.

«О возможности такой дуэли президент имел в виду, что это оружие на поколение опережает все существующее вооружение, не будучи ядерным вооружением. Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения. Именно об этом говорил президент»,— сказал представитель Кремля в беседе с «РИА Новости».

Во время «Итогов года» 19 декабря Владимир Путин заявил, что шансов сбить «Орешник» нет ни у кого. Он отметил, что если эксперты не верят в эффективность ракеты, им следует организовать для России и Запада технологическую дуэль. В качестве места ее проведения он предложил Киев.

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