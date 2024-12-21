Убийство с нераскрытым мотивом

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е, 2000-е годы и позднее. В 2010 году в Тюмени был расстрелян имам мечети «Нур Ислама», расположенной в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), Исомитдин Акбаров, который находился в разработке оперативников по подозрению в совершении преступлении экстремисткой направленности. Юрист его родственников не исключал, что, в связи с этим к расстрелу могли быть причастны сотрудники спецслужб. Однако следствие установило, что священнослужитель был убит по заказу курганской банды, но мотивы преступления так и остались нераскрытыми. В 2022 году суд приговорил исполнителя преступления к 23 годам колонии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание Вячеслава Прямоносова, обвиняемого в убийстве имама

Фото: Оперативная съемка МВД РФ Задержание Вячеслава Прямоносова, обвиняемого в убийстве имама

Фото: Оперативная съемка МВД РФ

Преступление произошло около 14.00 12 октября 2010 года в пригороде Тюмени. В тот день имам мечети «Нур Ислама» в Новом Уренгое Исомитдин Акбаров ехал на автомобиле марки Kia в дачный поселок «Русское поле». Утром он провел обряд бракосочетания (никах) дочери своего друга и возвращался домой, чтобы забрать на празднование свою семью.

Недалеко от поселка на него было совершено нападение неизвестных, которые из автоматического оружия расстреляли Исомитдина Акбарова. В корпусе автомобиля было обнаружено не менее 30 пулевых отверстий. Священнослужитель скончался на месте от полученных ранений.

Согласно показаниям свидетелей, он был расстрелян в упор. На место убийства, по свидетельству тюменских мусульман, прибыли руководители прокуратуры и ГУВД Тюменской области. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

В неофициальных беседах сотрудники оперативных служб региона сообщали «Ъ», что сложность дела состояла в том, что погибший Исомитдин Акбаров был в разработке у оперативников, занимающихся выявлением преступлений экстремистской направленности. В частности, летом 2010 года часть прихожан мечети имама Акбарова попадали в поле зрения правоохранительных структур, расследующих теракты и подготовку к ним. Однако никаких дел в отношении прихожан по результатам проверки возбуждено не было.

Юридический представитель родственников Исомитдина Акбарова Рустем Валиуллин рассказал, что сначала в среде местных мусульман после убийства господина Акбарова высказывалась версия, что к его гибели причастны спецслужбы.

«Дело в том, что его неоднократно пытались причислить к организации экстремистского толка, однако никаких подтверждений этому следствие так и не находило. Вся эта информация, по нашему мнению, носила чисто клеветнический характер»,— говорил господин Валиуллин.

Причастность священнослужителя к преступлениям экстремистской направленности опровергали и в его мечети. Председатель правления «Нур Ислама» Дмитрий Черноморченко сообщал, что сведения «не соответствуют действительности». Он подчеркивал, что убийство носит заказной характер. Господин Черноморченко рассказывал, что у имама Акбарова осталось трое приемных и восемь родных детей.

«Исомитдин Акбаров являлся имамом одной из старейших и популярных общин в округе, в которую входит около тысячи верующих. Он пользовался большим уважением среди мусульман», — сообщала начальник сектора по взаимодействию с конфессиями при правительстве ЯНАО Александра Алакаева.

По ее словам, убийство имама стало «шокирующим» для представителей многих религиозных организаций округа.

В 2011 году уголовное дело об убийстве священнослужителя было передано в следственное управление СКР по Уральскому федеральному округу. В ходе расследования было установлено, что киллеры, убившие господина Акбарова, могли быть причастны и к ликвидации в Шадринске (Курганская область) в марте 2011 года местного предпринимателя Александра Кирюханцева, который был приверженцем ислама и носил мусульманское имя Абу Бакр. В ходе баллистических экспертиз было установлено, что оба убийства были совершены из одного автомата Калашникова.

К маю 2012 года следователи вышли на след предполагаемого убийцы имама — жителя Шадринска Вячеслава Прямоносова. Он был объявлен в федеральный розыск. Следователи установили, что убийства имама и предпринимателя были совершены из автомата, который находился у Прямоносова. В рамках расследования уголовного дела были задержаны другие участники преступной группировки, среди них лидер Станислав Черепаха, осужденный в 2014 году на 23 года колонии.

Вячеслава Прямоносова удалось задержать только в июле 2021 года.

«В результате тщательно спланированной операции Прямоносов был задержан полицейскими в лесном массиве, куда тайком выходил гулять по ночам»,— сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мотивы убийства священнослужителя правоохранители так и не раскрыли.

По данным СКР, в сентябре 2022 года Вячеслав Прямоносов был признан виновным в участии в банде (ст. 209 УК РФ), убийстве (ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ), грабеже (ст.161 УК РФ), разбое (162 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и хранении оружия (ст. 222 УК РФ). Суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима, с него взыскано 5,2 млн руб. в качестве возмещения ущерба потерпевшим.

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Мария Шараева