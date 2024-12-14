Убийц объединила «Новая гильдия»

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е и 2000-е годы. В первой половине 1990-х в Свердловской области работало акционерное общество «Новая гильдия», под прикрытием которого скрывалось организованное преступное сообщество (ОПГ). Его возглавлял Андрей Бубенщиков, проявлявший особую жестокость к своим подчиненным: мог за провинности избить до полусмерти и сжечь квартиру. По версии следствия, ОПГ причастно к убийствам не менее 11 человек, которые были устранены из-за раздела сфер влияния. На счету группировки было и покушение на командира батальона спецназначения ГУВД Владимира Ефимова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

В сферу деятельности АОЗТ «Новая гильдия» входило капитальное строительство, производство строительных материалов, торговля лесом и металлами. Гендиректор общества Андрей Бубенщиков зарекомендовал себя в глазах местных властей как бизнесмен новой волны. Компании покровительствовали не только областные власти и спецслужбы, но и тогдашний полномочный представитель президента России по Свердловской области Виталий Машков, а также некоторые депутаты Госдумы и чиновники в Кремле.

Благодаря этим связям «Новая гильдия» смогла стать инвестором Малышевского рудоуправления, добывающего изумруды на единственном в Европе месторождении: в течение нескольких лет финансировала добычу драгоценных камней.

Однако позже выяснилось, что под прикрытием компании действует ОПГ. В «Новой гильдии» под видом службы безопасности действовал боевой отряд, которым руководил Игорь Смирнов. В арсенале находились автоматы Калашникова, пистолеты ПМ и ТТ, бандиты передвигались на бронированных автомобилях. Как утверждают следователи, оружие поступало как из «горячих точек» на Кавказе, так и прямиком с оружейных заводов. По оперативным данным, на счету группировки не менее 11 убийств.

Расцвет «Новой гильдии» пришелся на 1993 год, когда в Екатеринбурге шла ожесточенная война между ведущими группировками — уралмашевской и центральной. Именно в том году на деньги АОЗТ была издана книга «Мафия в Екатеринбурге», авторы которой сделали попытку составить криминальную карту региона, выявить истоки криминальных разборок, определить сферы влияния крупных банд.

Благообразный облик «Новой гильдии» рухнул весной 1995 года после первых арестов участников ОПГ и бегства идейного вдохновителя.

Банда попала в разработку правоохранителей после убийства телохранителя Мартьянова, у которого случился личный конфликт с Бубенщиковым. Трое боевиков во главе с Бубенщиковым и Смирновым вывезли его в лес. Там по приказу Смирнова один из охранников отрезал у связанного Мартьянова уши, а двое других выстрелили ему в голову из пистолета. После этого труп сбросили в реку Аять.

Затем, как выяснили следователи, Андрей Бубенщиков приказал убить отвечавшего в банде за вооружение Гультяева, которого подозревали в краже денег. Его избили, задушили, а потом разрубили лицо топором. Одного из непокладистых соучредителей компании избили до полусмерти, а его квартиру сожгли. Директора изумрудного рудника, попытавшегося вести промышленную политику на предприятии без согласования с руководством, переодетые в форму сотрудников ОМОНа, избили прямо у офиса.

Самостоятельность и осведомленность в делах компании стоили жизни трем приближенным Бубенщикова. Замдиректора нижнетагильского филиала «Новой гильдии», руководитель Невьянского кирпичного завода, принадлежащего АОЗТ, и его заместитель Андрей Лонин были расстреляны из автоматов в сауне. Тела вывезли в лес и закопали, а автомобиль ВАЗ-2121, на котором их везли, сожгли. Затем правоохранители раскрыли убийство Елены Каморниковой, которая была связана с Андреем Лониным. Она владела большим объемом информации, поэтому Бубенщиков принял решение ее устранить.

До назначения заместителем директора кирпичного завода Лонин являлся личным телохранителем Бубенщикова и тоже отдавал приказы на расправу. По его указанию, например, был убит водитель частной машины, на которой на следующий день было совершено покушение на командира батальона специального назначения ГУВД Свердловской области Владимира Ефимова.

Выходя из подъезда, офицер заметил в окне несущейся к нему машины ствол автомата, упал на землю, и пули прошли выше, застряв в стене на уровне груди и головы.

В мае 1994 года дочернее предприятие «Новой гильдии» ТОО «Чистоп», расположенное в поселке Полуночный Ивдельского района, арендовало технику у находящегося там же филиала производственного объединения «Богодуховлес», специализирующегося на лесозаготовке и лесопереработке. Однако на имущество «Богодуховлеса» претендовала частная компания «Камюр». Она попыталась вернуть арендованную «Чистопом» технику, но не в судебном порядке, а используя силовые методы.

В сентябре 1994 года в Полуночном группа крепких парней во главе с Игорем Зиминым и директором «Камюра» Михаилом Калининым с помощью угроз потребовали вернуть им технику, но получили отказ. Тогда 27 сентября люди Калинина и Зимина блокировали расположенный в центре Екатеринбурга головной офис «Новой гильдии». Переговоры, состоявшиеся на площадке возле Уральского кадрового центра, закончились тем, что боевики Бубенщикова избили, а потом выпороли конкурентов.

К концу 1994 года правоохранители накопили достаточно материалов, которые свидетельствовали о том, что под вывеской «Новой гильдии» скрывается хорошо организованная преступная группировка. Удалось установить, что после убийства Лонина Бубенщиков и Смирнов искали его тайники, где, по их предположению, должны были храниться оружие, деньги и драгоценные камни. Чтобы ускорить поиск, они захватили сына Лонина Илью и долго пытали его в офисе «Новой гильдии». Мальчик ничего не сказал, и его решили убить. Спасся он только благодаря халатности одного из охранников. После этого мальчик долгое время скрывался, даже родственники не знали о его местонахождении. Однако поиски тайников Лонина на этом не закончились. Бубенщиков и Смирнов нашли его любовницу, их охранники вывезли ее в лес, били и насиловали, а когда поняли, что ничего не узнают, задушили, а тело бросили в яму.

Ветеран уголовного розыска Михаил Салов рассказал для книги «Ловцы банд. Место встречи...», изданной «Ъ-Урал», что сначала появилась информация о том, что «Новая гильдия» якобы занимается контрабандой изумрудов. «Мы решили провести операцию в здании головного офиса "Новой гильдии" возле Зеленой Рощи. Это было отдельное здание с высоченным забором. СОБР взял его штурмом. Во дворе здания мы увидели морские сорокафутовые контейнеры. Открываем один — там мужик сидит. Была зима, жуткий холод, а мужик сидит на стульчике на фанерке из-под холодильника, рядом бутылочка воды. Оказалось, это директор завода, которого бандиты пытались заставить какие-то документы подписать», — рассказал господин Салов.

По его словам, во время оперативных действий силовики обнаружили «изумруды ведрами».

Андрей Бубенщиков успел скрыться, он был объявлен в международный розыск.

В 2000 году материалы дела в отношении 29 сотрудников «Новой гильдии» поступили в Свердловский областной суд. Им были предъявлены обвинения в убийствах, вымогательствах, похищениях и истязаниях. Подсудимые получили от 5 до 15 лет.

Мария Шараева