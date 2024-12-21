Минниханов: Из восьми атаковавших Казань БПЛА три были нацелены на объекты ОПК

Из восьми беспилотников, атаковавших Казань, только три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в видеообращении.

«Из восьми беспилотников только три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, все были уничтожены», — заявил господин Минниханов.

Раис также отметил, что в некоторых сбитых дронах взрывчатые вещества не сработали. Эти беспилотники сейчас обезвреживаются.

По словам господина Минниханова, несмотря на то что атака произошла утром выходного дня, когда многие жители еще спали, обошлось без жертв. Все городские службы, включая МЧС и правоохранительные органы, сработали оперативно.

Анар Зейналов