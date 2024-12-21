В Тобольске 15 детей и двух взрослых госпитализировали после купания в бассейне

Прокуратура начала проверку после того, как люди обратились за медицинской помощью после купания в бассейне на базе отдыха «Сказка» в Тобольске. 15 детей, включая младенца 2024 года рождения, и двое взрослых были госпитализированы с диагнозом «отравление парами хлора».

Следственный отдел по Тобольску СУ СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ, (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для детей до шести лет). Базу отдыха осматривают следователи. Они изъяли пробы воды, документацию, а также допрашивают владельца базы отдыха и свидетелей.