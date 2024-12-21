FT: Шольц разозлился на Дуду за идею конфисковать замороженные активы России

На встрече лидеров ЕС в Брюсселе, посвященной обсуждению поддержки Украины, польский президент Анджей Дуда предложил конфисковать и направить на помощь Украине €260 млрд российских активов, замороженных в европейских финансовых институтах. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, канцлер Германии Олаф Шольц «был в ярости» из-за этого предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц (справа) и Анждей Дуда

Фото: Thibault Camus / Pool / Reuters Олаф Шольц (справа) и Анждей Дуда

Фото: Thibault Camus / Pool / Reuters

Господин Шольц, как передает газета, заявил, что такое решение могло бы серьезно повлиять на стабильность европейских финансовых рынков. «Вы не понимаете, как это скажется на устойчивости наших финансовых рынков»,— сказал он, добавив: «Да вы даже не используете евро!»

Как отмечает FT, идею конфискации российских активов, которая не раз обсуждалась западными союзниками Украины, поддерживают США и Великобритания. Германия, Франция и Италия выступают против.

Евросоюз в течение последних месяцев передает Украине доходы от замороженных российских государственных активов в виде кредитов. Новая глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила вновь подумать о полной конфискации этих денег. 19 декабря саммит Евросоюза принял юридически обязывающее для всех стран объединения решение, согласно которому эти активы останутся заблокированы до окончания боевых действий.

Подробнее о поисках союзниками средств для помощи Украине — в публикации «Ъ».