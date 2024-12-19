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Коммерсантъ FM
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ЕС постановил сохранить заморозку активов России до выплаты компенсаций Украине

Саммит Евросоюза принял юридически обязывающее для всех стран объединения решение, что российские активы останутся заблокированы в Европе до окончания боевых действий и выплат компенсаций Украины. Это решение может быть пересмотрено только единогласным постановлением, принятым на другом саммите.

«Европейский союз по-прежнему привержен поддержке восстановления, реконструкции и восстановления Украины в координации с международными партнерами. Конференция по восстановлению Украины, которая пройдет в Италии в июле 2025 года, будет иметь важное значение в этом контексте»,— говорится в постановлении ЕС, принятом по итогам саммита.

Евросоюз в течение последних месяцев передает Украине доходы от замороженных российских государственных активов (всего в Европе заблокировано около €260 млрд) в виде кредитов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, вступившая в должность 1 декабря, предложила возобновить дискуссии о полной конфискации этих средств для Украины. Bloomberg сообщало, что в ЕС обсуждают юридические и финансовые последствия этого решения.

Подробнее о поисках союзниками средств для помощи Украине — в материале «Ъ»

Лусине Баласян

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