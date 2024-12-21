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Свердловские коммунальщики остановят все ремонтные работы на время праздников

Коммунальщики Среднего Урала подготовились к новогодним и рождественским праздникам, переведя все энергокомпании на усиленный режим работы. Проведена проверка готовности ремонтных бригад и спецтехники для аварийно-восстановительных работ.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов напомнил руководителям организаций о приостановке всех видов ремонтных работ с 30 декабря по 8 января, чтобы избежать отключений. Также им поручено восстановить газоснабжение и электроснабжение ранее отключенных потребителей.

В период праздников усилена работа региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В резерве у регоператоров находятся дополнительные единицы техники, включая мусоровозы и машины для вывоза крупногабаритных отходов. Министерство энергетики и ЖКХ будет вести ежедневный мониторинг контейнерных площадок.

Для обеспечения надежного электро-, тепло- и газоснабжения в регионе готовы 1018 аварийных бригад общей численностью более пяти тысяч человек. В их распоряжении находится 1685 единиц специальной техники.

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