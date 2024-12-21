Вучич заявил, что Фицо встретится с Путиным из-за отказа Украины в транзите газа

Премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник, 23 декабря, отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, причиной стал отказ Украины от транзита российского газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic, Reuters Премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic, Reuters

Господин Вучич в эфире телеканала Happy заявил, что Словакия находится «в тяжелом положении» из-за решения Украины. «Насколько я знаю неофициально, а когда говорю "неофициально" как и когда речь идет о санкциях против Нефтяной индустрии Сербии, это точно — в понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны Евросоюза, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров»,— сказал президент Сербии (цитата по «РИА Новости»).

Контракт на транзит через украинскую территорию истекает в конце года. Украина заявляла о нежелании его продлевать. 19 декабря президент России Владимир Путин говорил, что, хотя Киев получал от транзита около $700–800 млн в год, продления этого контракта на 2025 год «уже точно не будет».

О перспективах украинского маршрута — в материале «Ъ» «Киев и Варшава обсуждают хаб».