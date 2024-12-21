Вучич заявил, что Фицо встретится с Путиным из-за отказа Украины в транзите газа
Премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник, 23 декабря, отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, причиной стал отказ Украины от транзита российского газа.
Премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич
Фото: Djordje Kojadinovic, Reuters
Господин Вучич в эфире телеканала Happy заявил, что Словакия находится «в тяжелом положении» из-за решения Украины. «Насколько я знаю неофициально, а когда говорю "неофициально" как и когда речь идет о санкциях против Нефтяной индустрии Сербии, это точно — в понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны Евросоюза, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров»,— сказал президент Сербии (цитата по «РИА Новости»).
Контракт на транзит через украинскую территорию истекает в конце года. Украина заявляла о нежелании его продлевать. 19 декабря президент России Владимир Путин говорил, что, хотя Киев получал от транзита около $700–800 млн в год, продления этого контракта на 2025 год «уже точно не будет».
О перспективах украинского маршрута — в материале «Ъ» «Киев и Варшава обсуждают хаб».