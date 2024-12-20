В Магдебурге автомобиль наехал на посетителей рождественской ярмарки

В городе Магдебурге, расположенном в центральной части Германии, автомобиль протаранил ограждения и наехал на посетителей рождественской ярмарки. MDR сообщила со ссылкой на очевидцев, что водитель специально въехал в толпу людей и двигался в направлении городской ратуши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадры с места происшествия Фото: Dorthe Hein / dpa / AP Фото: Dorthe Hein / dpa / AP Фото: Dorthe Hein / dpa / AP Следующая фотография 1 / 3 Кадры с места происшествия Фото: Dorthe Hein / dpa / AP Фото: Dorthe Hein / dpa / AP Фото: Dorthe Hein / dpa / AP

Как сообщает телерадиокомпания со ссылкой на полицию, в результате погиб минимум один человек, о количестве раненых не сообщается. Как отмечает Bild, спасательная служба Магдебурга сообщила, что в результате нападения пострадали от 60 до 80 человек.

Представитель правительства Маттиас Шуппе сообщил MDR, что полиция задержала предполагаемого водителя машины. Он назвал произошедшее терактом. Власти попросили граждан избегать центра города.

Кандидат на пост канцлера Германии по итогам грядущих парламентских выборов Фридрих Мерц (ХДС) написал на своей странице в соцсети X: «Очень удручающие новости из Магдебурга. Мои мысли с жертвами произошедшего и их семьями. Я хотел бы поблагодарить все экстренные службы, которые оказывают помощь раненым на месте».

Отреагировала на случившееся и сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель. «Фото из Магдебурга шокируют! Мои мысли вместе со скорбящими и ранеными. Когда это безумие закончится?»,— задалась она вопросом в соцсети X. Напомним, что ключевые пункты предвыборной программы АдГ связаны с необходимостью ужесточения миграционной политики ФРГ.