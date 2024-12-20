Путин поручил представить план создания военно-спортивных лагерей для молодежи

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания сети военно-спортивных лагерей для молодежи. Такие лагеря должны будут содействовать «формированию среди молодежи мотивации к поступлению на военную службу и последующему выбору профессии военнослужащего». Документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству предстоит совместно с региональными властями разработать и реализовать проект. Доклад должен быть представлен до 15 февраля 2025 года. За выполнение поручения отвечают премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

Это поручение вошло в перечень, утвержденный по итогам беседы Владимира Путина со школьниками в Туве. 2 сентября президент провел школьникам в Туве открытый урок в честь начала нового учебного года.

Подробнее об этом — в материале «В урочный час в Тыве».