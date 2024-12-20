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Коммерсантъ FM
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Главу курской Корпорации развития арестовали по делу о фортификациях

Ленинский районный суд города Курска арестовал гендиректора корпорации развития Курской области Владимира Лукина на два месяца. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Владимир Лукин в зале суда

Владимир Лукин в зале суда

Фото: @sudrfkursk

Владимир Лукин в зале суда

Фото: @sudrfkursk

По данным следствия, корпорация заключила договор на строительство оборонительных линий с одним из подрядчиков. После того как исполнитель не выполнил условия договора, корпорация не потребовала вернуть выплаченный аванс и заключила новый договор. Из-за этого бюджет Курской области потерял 173 млн руб.

О задержании Владимира Лукина по делу о строительстве оборонных сооружений стало известно сегодня, 20 декабря. При обыске у него нашли 1,7 млн руб. наличными, а также коллекцию часов стоимостью свыше $100 тыс. В начале декабря по этому же делу в Курске взяли под стражу бывшего топ-менеджера компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «На границе нашли злоупотребления».

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