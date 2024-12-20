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Коммерсантъ FM
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Хуснуллин: в Москве и Петербурге не будет «Семейной ипотеки» на «вторичку»

Программа «Семейная ипотека» под 6% на вторичное жилье не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Расширить программу на вторичный рынок недвижимости в тех населенных пунктах, где почти не строится новое жилье, предложил 20 декабря президент Владимир Путин.

Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Президент очень внятно сказал — в городах, населенных пунктах, где жилье либо не строится, либо строится мало. Москва к таким не относится»,— сказал господин Хуснуллин, отвечая на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева. Видео журналист опубликовал в своем Telegram-канале. Вице-премьер добавил, что к таким населенным пунктам также не относятся Сочи и Мариуполь.

В 2024 году на «Семейную ипотеку» выделили 290 млрд руб. из бюджета и дополнительно 142 млрд руб. из резервного фонда правительства. На 2025 год объем выделяемых на программу средств составит 637 млрд руб., на 2026-й — 454,1 млрд руб., на 2027-й — 358,3 млрд руб.

19 декабря в ходе «Итогов года» президент заявил, что поддержка программы будет продолжаться без ограничений со стороны государства. Позднее Минфин сообщил, что подготовит изменения в правила получения «Семейной ипотеки», чтобы исключить механизм лимитов.

Подробнее — в материале «Ъ» «В "Семейной ипотеке" растет концентрация».

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