От прокурора до европейского мигранта

Совет федерации (СФ) 20 декабря провел итоговое пленарное заседание осенней сессии. Сенаторы согласовали продление полномочий генпрокурора Игоря Краснова, одобрили закон об обязательном тестировании на знание русского языка при поступлении детей мигрантов в школу, а также рассмотрели еще 90 вопросов, скопившихся к концу года. Среди них оказался и тот редкий документ, который верхняя палата отклонила,— закон о расширении списка лиц, которым может быть присвоен статус ветерана боевых действий. Для его доработки была создана согласительная комиссия с Госдумой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В повестке последнего в уходящем году заседания Совфеда скопилось целых 92 вопроса (обычно их не больше 50). Заслушав председателя Сената Республики Мадагаскар Ришара Равалуманану, парламентарии перешли к наиболее важному — о согласовании кандидатуры на должность генерального прокурора РФ. Как и пять лет назад, президент предложил назначить на этот пост Игоря Краснова. Отвечая на вопросы сенаторов, господин Краснов посетовал на различие льгот для ветеранов спецоперации от региона к региону, анонсировал новый виток борьбы с телефонным мошенничеством, а также заверил, что вопросы интеграции новых субъектов в правовое поле и экономическую систему России находятся на его личном контроле.

«Под руководством Игоря Викторовича Краснова органы прокуратуры работают профессионально, четко, по-государственному»,— более чем просто положительно оценила выступление генпрокурора спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

А сенаторам ничего и не оставалось, кроме как единогласно принять постановление о том, что предусмотренные Конституцией РФ консультации по кандидатуре господина Краснова состоялись, и незамедлительно направить его президенту.

Следом верхняя палата одобрила законы о предоставлении участков недр в Донбассе и Новороссии в пользование без аукционов, о создании попечительского совета Российской академии наук, об ужесточении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность, а также о декриминализации ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в отношении медицинских работников. Как пояснил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, чтобы защитить права пациентов, достаточно оставшихся восьми составов, по которым привлекают врачей (халатность, причинение смерти по неосторожности и т. д.).

Несмотря на загруженность повестки, некоторые вопросы все-таки привлекали особое внимание сенаторов, например — закон, обязывающий детей мигрантов сдавать тест на знание русского языка при поступлении в школу. «Этот закон вызвал разные мнения в обществе,— призналась Валентина Матвиенко.— Он не носит запретительного характера. Но если ребенок приходит в первый класс и не знает русского языка, то он не сможет получать полноценное образование». По словам спикера верхней палаты, подобные законы принимаются с учетом положения мигрантов, которые находятся в стране законно.

«Те, кто находится в России незаконно, не должны здесь находиться. Их нужно выселять из РФ»,— оседлала модную в последнее время тему госпожа Матвиенко.

Отдельно спикер остановилась на мигрантах-европейцах, которые исповедуют традиционные семейные ценности «и которым невмоготу жить уже в странах, где творится безобразие». Таких переселенцев, по оценке Валентины Матвиенко, все больше. «Учитель в Ирландии, христианин, преподавал в школе. На требование называть мальчика средним местоимением отказался. Так суд состоялся. Его один раз посадили в тюрьму, он снова пришел в школу — второй (раз посадили.— “Ъ”)»,— кратко пересказала историю ирландца Иноха Берка госпожа Матвиенко. По мнению спикера, нужно создать условия, чтобы дети таких мигрантов «как можно быстрее выучили русский язык».

Одним из последних был рассмотрен закон о расширении категории лиц, которым может быть присвоен статус ветерана боевых действий. Например, сотрудникам МЧС, участвующим в разминировании новых регионов. При этом в документ были включены сотрудники военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, а чиновники из Донецкой и Луганской народных республик — нет. Обнаружилась эта неопределенность уже после третьего чтения в Госдуме. В результате СФ принял решение отклонить закон с созданием согласительной комиссии по доработке документа с участием депутатов.

Отметим, что в последнее время такое происходит крайне редко — в среднем раз в год. С момента избрания нового созыва Госдумы в 2021 году этот закон стал только четвертым, который верхняя палата отклонила с предложением создать согласительную комиссию. При этом одобрила она за то же время 2043 документа, из которых 564 — в уходящем году.

Андрей Прах