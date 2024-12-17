Врачам сбили градус уголовной ответственности

Статья 238 Уголовного кодекса о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности не будет распространяться на процесс оказания медпомощи. Соответствующий законопроект во вторник приняла Госдума. В парламенте назвали событие «эпохальным», предположив, что новый законопроект позволит медикам «дышать чуть легче», защитив их от уголовного преследования. Юристы обращают внимание, что корректировка УК не исключит возможности привлечения медицинских работников к ответственности по иным статьям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врачи могут уйти от уголовной ответственности за работы и услуги, не отвечающие требованиям безопасности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Врачи могут уйти от уголовной ответственности за работы и услуги, не отвечающие требованиям безопасности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник, 17 декабря, во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект с уточнением положений УК РФ, распространяющихся на деятельность медиков. Документ был внесен в палату в июле 2024 года; он предполагал коррекцию нескольких статей УК, не имеющих непосредственного отношения к медработникам. Но уже в декабре группа депутатов и сенаторов во главе с первым заместителем председателя комитета по охране здоровья Госдумы Бадмой Башанкаевым предложила дополнить законопроект примечанием к ст. 238 УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Законодатели предложили не распространять действие этой статьи на оказание медработниками медицинской помощи.

Бадма Башанкаев назвал принятие Госдумой поправок «поистине эпохальным для всей системы здравоохранения». Он пояснил, что ст. 238 — одна из самых часто применяемых в отношении медиков. В числе основных причин — отнесение правоприменителями медицинской помощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений. По словам господина Башанкаева, в 2022 году по первой части статьи было заведено 138 дел, в 2023-м их число увеличилось до 216. По второй части статьи (тяжкие преступления) в 2022 году таких случаев было 136, в 2023-м — 247. «В итоге из профессии уходят опытные специалисты, а молодежь опасается идти в сферу здравоохранения, поскольку постоянный стресс и правовая неопределенность не лучшие помощники в работе, стрессогенность которой и без того слишком высока»,— отметил Бадма Башанкаев. По его мнению, новый законопроект позволит медикам «дышать чуть легче».

Один из самых резонансных примеров — дело гематолога Елены Мисюриной. В январе 2018 года суд приговорил ее к двум годам лишения свободы по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Следствие настаивало, что госпожа Мисюрина «нарушила методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии, из-за чего причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, в результате через несколько дней он скончался». Защита же в качестве причины летального исхода называла нарушение свертываемости крови, вызванное трансформацией миелофиброза в острый лейкоз. В марте 2021 года Мосгорсуд постановил прекратить уголовное дело в отношении Елены Мисюриной за отсутствием состава преступления.

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтик СамГМУ Евгения Рыжкова указывает: ранее было проблематично разграничить такие составы, как причинение вреда здоровью (ст. 118), причинение смерти (ст. 109) по неосторожности и оказание услуг ненадлежащего качества (ст. 238). «Практика отличалась даже в разных районах одного региона,— говорит она.— Теперь этот вопрос решен законодателем». Председатель президиума московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Александр Аронов указывает, что изменение УК не исключит возможности привлечения медицинских работников к уголовной ответственности по иным статьям. Кроме того, отмечает он, речь идет лишь о случаях оказания медицинской помощи — значит, не исключается возможность вменения ст. 238 УК РФ работникам, не оказывавшим медицинскую помощь непосредственно, например, руководителям и заведующим отделениями. Хотя законопроект носит позитивный характер и направлен на снижение избыточного уголовно-правового давления на врачей, отмечает господин Аронов, он не вносит изменений в закон «Об основах охраны здоровья», соответственно, понятие «медицинская услуга» из законодательства не исключается.

В марте “Ъ” рассказывал, что «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о полном отказе от термина «медицинская услуга». Президент Владимир Путин дал такое поручение после того, как к главе государства обратилась глава его предвыборного штаба, главврач городской больницы №52 в Москве) Марьяна Лысенко. «Врачи реально оказывают медицинскую помощь, лечат пациентов, спасают жизни, выполняя важную государственную функцию»,— указывала она, критикуя юридическое определение «медицинская услуга». Авторы инициативы установили, что отношения по оказанию медпомощи, в том числе правила и условия ее оказания, права и обязанности, а также ответственность медработников регулируются только нормами специального законодательства. Соответствующие изменения депутаты предложили внести в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «О защите прав потребителей». Понятие же «медицинская услуга» законодатели предложили употреблять исключительно в целях финансового обеспечения оказания гражданам медпомощи и санаторно-курортного лечения, лицензирования медицинской деятельности, статистического наблюдения, а также в номенклатурах и стандартах в сфере здравоохранения. Госдума так и не приступила к рассмотрению документа.

Наталья Костарнова