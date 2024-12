На волнах его памяти

Продолжающееся с апреля 2022 года мировое турне Пола Маккартни Got Back вышло на финишную прямую. Посетив США, Австралию, Латинскую Америку и континентальную Европу, экс-битл теперь даст четыре концерта на родине, в Англии. Корреспондент “Ъ” Павел Тарасенко, на продолжительном мадридском концерте насладившийся 35 песнями из золотого фонда The Beatles, Wings и сольного творчества Маккартни, предполагает, что 82-летний музыкант не намерен уходить на покой: от нынешних выступлений он получает не меньше удовольствия, чем десятилетия назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вешать свою гитару на стену 82-летний Пол Маккартни явно не собирается

Фото: Eduardo Verdugo / AP Вешать свою гитару на стену 82-летний Пол Маккартни явно не собирается

Фото: Eduardo Verdugo / AP

В европейскую часть начавшегося еще два с половиной года назад турне вошли всего четыре города: Париж, Мадрид, Манчестер (там концерты пройдут 14–15 декабря) и — в качестве кульминации — Лондон (18–19 декабря). Так что билеты на эти выступления покупали битломаны из десятков разных стран. Точнее сказать, пытались купить: в момент старта продаж соответствующие сайты не выдерживали нагрузки.

На мадридские концерты билеты раскупили — несмотря на все технические проблемы — за два часа. Ажиотажу поспособствовало и то, что Маккартни решил немного отдохнуть от стадионного размаха. Например, в ноябре в Мехико он собрал 81 тыс. человек, а два октябрьских концерта в Буэнос-Айресе совокупно посетили 130 тыс. фанатов. В Мадриде же он выбрал крытую арену, которая вместила 9 и 10 декабря примерно по 15,6 тыс. зрителей, хотя нет сомнений в том, что и какой-нибудь из многочисленных испанских стадионов заполнился бы под завязку.

Камерная, почти что интимная по меркам экс-битла атмосфера способствовала взаимодействию с публикой, что Маккартни и делал с явным удовольствием в течение всего концерта. Он обращался к разным частям зала на смеси английского с испанским. Дирижировал сеансами хорового пения при исполнении «Hey Jude» и «Ob-La-Di, Ob-La-Da». Охотно отвечал на порывы испанских фанатов (вероятно, не только Маккартни, но и футбола) в перерывах между песнями проскандировать кричалку «Ole, Ole, Ole», подыгрывая то на пианино, то на гитаре.

Многие из 35 песен, прозвучавших за 2 часа 45 минут, сопровождались или краткими рассказами об истории их создания, или посвящениями близким людям. Например, супруге Нэнси, которая в этот вечер находилась в зале. После исполнения посвященной ей баллады «My Valentine» Маккартни повернулся в сторону жены и сложил руки в «сердечко».

Особенно много теплых слов досталось участникам ливерпульской четверки, чей путь к славе Маккартни вспомнил с самых истоков. «Пора попутешествовать во времени. Перенесемся в маленькое местечко на севере Англии под названием Ливерпуль. Там жили четыре парня, которые как-то захотели записать свою пластинку. Это первая песня, записанная The Beatles»,— представил он «In Spite Of All the Danger» (1958 год). Формально это трек еще даже не великой группы, а ее предтечи The Quarrymen. Затем Маккартни перенесся в 1962 год: рассказал, как четверка впервые появилась на студии «Эбби-Роуд» и записала сингл «Love Me Do».

Посвящением Джорджу Харрисону («…моему брату Джорджу») стала песня «Something». Маккартни частично сыграл ее на укулеле, подаренном ему самим Харрисоном. А посвящением Джону Леннону («…моему большому другу Джону. Хуану») — записанная в 1981-м, менее чем через год после трагической гибели музыканта, «Here Today».

Один из самых эмоциональных моментов за время концерта также оказался связан с Ленноном. Благодаря искусственному интеллекту и мастерству съемочной группы Питера Джексона, создавшего фильм «The Beatles: Get Back» (см. “Ъ” от 27 ноября 2021 года), вокал Леннона вырезали из старой записи исполнения «I’ve Got A Feeling» и теперь на концертах выводят получившееся «сольное» выступление на огромные экраны. «Это особая песня для меня. Вы поймете почему»,— сказал Маккартни перед тем, как спеть вместе со своим другом. На экранах было видно, что для него это крайне важная и эмоционально непростая часть концерта.

Наконец, кульминацией истории о четырех парнях из Ливерпуля стала выпущенная год назад «Now and Then» — песня, к которой тоже оказался причастен искусственный интеллект (см. “Ъ” от 3 ноября 2023 года). Пока экс-битл играл на пианино и пел, на экранах транслировался клип, в котором все четверо — Пол Маккартни и Ринго Старр в их нынешнем обличье, а также молодые, «архивные» Джон Леннон и Джордж Харрисон — оказались в одном кадре.

Забег по основным вехам творчества The Beatles был нелишним. В зале собралось немало тех, чьи родители родились уже после распада группы в 1970 году. Так, неподалеку от корреспондента “Ъ” оказалась молодая пара, пришедшая на концерт с годовалым ребенком. Между тем с другой стороны в инвалидной коляске сидела почтенная испанская сеньора, для которой 82-летний Пол Маккартни — как минимум ровесник, а может, и вовсе представитель молодого поколения.

Также оказавшийся рядом ливерпулец младшего пенсионного возраста перед концертом долго рассказывал корреспонденту “Ъ” о том, что надо получать от жизни все, а не бессмысленно копить деньги — и потом неожиданно умереть. Вот и сейчас он с супругой нашел средства на билеты и отправился за своим земляком в Испанию, хотя уже трижды был на его концертах.

Вопрос с деньгами для Маккартни не особо актуален. В мае этого года он стал первым британским музыкантом, чье состояние перевалило за £1 млрд. А вот принцип «наслаждайся жизнью, пока можешь» для него, похоже, главенствующий. Это недавно подтверждал в одном из интервью гитарист Брайан Рэй, с 2002 года играющий в составе группы Пола Маккартни. Никакой финансовой необходимости в турах, по его словам, нет, просто легендарному музыканту «все это по-настоящему нравится». «Ему нравится петь песни. Нравится развлекать. У него это в крови. Он был рожден для этого»,— рассказывал Рэй.

И хотя испанские СМИ называли происходившее 9 и 10 декабря «концертами с привкусом прощания», вешать гитару на стену Маккартни, похоже, еще не собирается. Во всяком случае, с мадридской публикой, как и с гостями других его концертов в рамках завершающегося тура, он попрощался словами «До встречи».

Павел Тарасенко