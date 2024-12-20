СМИ: делегация США провела «продуктивные» переговоры с запрещенной ХТШ в Дамаске

Американская делегация во главе с помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф провела переговоры в Дамаске с лидером пришедшей в Сирии к власти «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в РФ террористической и запрещена) Ахмадом аш-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани), пишет AFP со ссылкой на источник.

Это первый официальный визит американских дипломатов в Сирию с 2012 года. Неназванный чиновник журналиста Axios Барака Равида сообщил, что встреча была «полезной и продуктивной». Между тем пресс-конференция, планировавшаяся по итогам переговоров, была отменена «по соображениям безопасности».

Делегация также планирует встретиться с местными «активистами и представителями гражданского общества», сообщал Госдеп. Визит дипломатов состоялся вскоре после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о контактах властей с ХТШ (признана в РФ террористической и запрещена).

Уходящая администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность исключения ХТШ из списка запрещенных и террористических организаций. В Госдепартаменте объясняли, что это зависит от реализации обещаний группировки. В целом власти пока не готовы пересмотреть свою политику невмешательства в происходящее в Сирии, за исключением борьбы с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ), писала WP.

О последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Дамасскую сталь ищут в Африке».

Лусине Баласян