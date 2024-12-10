WP узнала о политике администрации Байдена в отношении новых властей Сирии

Уходящая администрация президента США Джо Байдена пока не готова пересмотреть свою политику невмешательства в происходящее в Сирии, за исключением борьбы с «Исламским государством» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в РФ), пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Вашингтон считает преждевременным принятие каких-либо решений, пока главная сила исламистских группировок — «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в РФ террористической и запрещена) — не приступила к реализации своих обещаний. По словам собеседника WP, «пока еще слишком рано говорить», обеспечат ли они обещанный плюрализм мнений и демократически избранное правительство Сирии. «Мы пока не собираемся делать никаких выводов»,— подытожил чиновник.

Тем временем уходящая администрация уже провела «конструктивную беседу» с командой избранного президента США Дональда Трампа, узнала WP. Республиканец публично настаивал, что США должны оставаться в стороне от происходящего в Арабской Республике. «Это не наша борьба. Пусть играют по своим правилам»,— говорил он.

После объявления антиправительственных сил о захвате власти в Дамаске Джо Байден заявил, что в Сирии произошел «фундаментальный акт справедливости». На этом фоне в действующей администрации США допустили, что могут исключить ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) из запрещенного перечня. Взаимодействие США с новыми сирийскими властями осложняется и фактом американского военного присутствия на северо-востоке Сирии, где они оказывают поддержку местным курдам в борьбе с ИГ (признана террористической и запрещена в РФ).

Подробнее о мировой реакции на ситуацию в Сирии — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».