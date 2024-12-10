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Коммерсантъ FM
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WP узнала о политике администрации Байдена в отношении новых властей Сирии

Уходящая администрация президента США Джо Байдена пока не готова пересмотреть свою политику невмешательства в происходящее в Сирии, за исключением борьбы с «Исламским государством» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в РФ), пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Вашингтон считает преждевременным принятие каких-либо решений, пока главная сила исламистских группировок — «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в РФ террористической и запрещена) — не приступила к реализации своих обещаний. По словам собеседника WP, «пока еще слишком рано говорить», обеспечат ли они обещанный плюрализм мнений и демократически избранное правительство Сирии. «Мы пока не собираемся делать никаких выводов»,— подытожил чиновник.

Тем временем уходящая администрация уже провела «конструктивную беседу» с командой избранного президента США Дональда Трампа, узнала WP. Республиканец публично настаивал, что США должны оставаться в стороне от происходящего в Арабской Республике. «Это не наша борьба. Пусть играют по своим правилам»,— говорил он.

После объявления антиправительственных сил о захвате власти в Дамаске Джо Байден заявил, что в Сирии произошел «фундаментальный акт справедливости». На этом фоне в действующей администрации США допустили, что могут исключить ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) из запрещенного перечня. Взаимодействие США с новыми сирийскими властями осложняется и фактом американского военного присутствия на северо-востоке Сирии, где они оказывают поддержку местным курдам в борьбе с ИГ (признана террористической и запрещена в РФ).

Подробнее о мировой реакции на ситуацию в Сирии — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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