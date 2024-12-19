Дамасскую сталь ищут в Африке

Перспективы сохранения российских баз в Сирии зависят от того, будут ли совпадать интересы Москвы и новых властей в Дамаске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Между тем, как утверждают некоторые западные и арабские СМИ, Россия уже перебрасывает со своих сирийских баз часть личного состава и вооружений, которые отправляются главным образом в Ливию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно утверждениям западных чиновников, в последние дни российские грузовые самолеты стали значительно чаще, чем раньше, летать из Сирии (на фото: авиабаза Хмеймим) в Ливию

Фото: AP Согласно утверждениям западных чиновников, в последние дни российские грузовые самолеты стали значительно чаще, чем раньше, летать из Сирии (на фото: авиабаза Хмеймим) в Ливию

Фото: AP

Подавляющее число стран Ближнего Востока убеждает Россию в том, что ее базы должны остаться в Сирии. Об этом в четверг заявил Владимир Путин. «Мы должны подумать над этим,— пояснил он в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.— Мы для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. Наши интересы должны совпадать». Президент России предложил, в частности, использовать российские базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

На этом фоне западные официальные лица заявили, что на востоке Ливии уже была размещена военная техника, якобы эвакуированная с объектов РФ на территории Сирии.

Как утверждают источники The Wall Street Journal (WSJ) из числа западных чиновников, на север Африки были переброшены средства противовоздушной обороны. По словам собеседников газеты, грузовые самолеты стали чаще летать с сирийского побережья в Ливию после 8 декабря, когда произошел крах правительства в Дамаске. Источники WSJ не исключают, что размещение будет носить постоянный характер.

Мониторинговая структура «Абу Амин 80» в составе единого штаба сирийских боевиков отдельно заявила, что через этот транспортный коридор в Ливию были эвакуированы также офицеры сирийской правительственной армии.

За последние несколько дней туда отправились около 1 тыс. военнослужащих, проинформировали представители «Абу Амин 80» в разговоре с катарским изданием «Аль-Араби аль-Джадид». По их словам, переброска ведется с российских военных баз.

Ливия по-прежнему территориально разделена из-за тлеющего гражданского конфликта. Де-факто в стране существует два автономных друг от друга региона.

Первым руководит базирующееся на западе Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Хамидом Дбейбой. Второй регион — это расположенная на востоке зона контроля Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с военачальником Халифой Хафтаром. Из-за отсутствия политической воли у конкурирующих сил Ливия уже больше года нарушает все установленные ООН сроки проведения всеобщих выборов и формирования единых органов власти.

В Ливии оперирует Африканский корпус — специальная структура в составе вооруженных сил (ВС) России. Задачи по комплектованию корпуса были завершены в конце 2023 года, сообщали источники агентства «Африканская инициатива» (АИ) в российском оборонном ведомстве. АИ тогда подчеркивала, что географические особенности Ливии могли бы обеспечить создание транспортного коридора между странами Сахеля и Средиземным морем.

Африканский корпус также задействован в Сахеле. Запрос на российскую помощь в субрегионе стремительно вырос, после того как власть в Мали, Буркина-Фасо и Нигере поэтапно перешла в руки армейской элиты, выступившей за пересмотр внешних альянсов и разрыв исторических связей с Францией.

По мнению Парижа, укрепление российского присутствия в Сахеле автоматически повысило актуальность Ливии как тылового объекта для материального и логистического обеспечения ВС.

Источник “Ъ”, который занимается общественной дипломатией в странах бывшей Французской Африки, напомнил: в Сирии у российских сил насчитывались десятки опорных постов с военной техникой. «Для оперирования в Африке некоторая бронетехника и автомобили действительно могут оказаться полезными. Остальное, скорее всего, будет без спешки выведено в Россию морским путем»,— не исключил собеседник “Ъ”. Он заметил, что сейчас в Ливии — на фоне сирийских событий — наиболее «безопасные и удобные» условия погрузки.

В 2020 году правительство Башара Асада стало первым, кто признал суверенитет восточно-ливийских властей. И ЛНА, и сирийская правительственная армия преподносили себя как борцов с исламизмом и турецкой экспансией. Халифа Хафтар, однако, отличался от господина Асада предельной дипломатической гибкостью: ЛНА традиционно имела контакты с официальными лицами США, а в последнее время смогла выстроить диалог и с Анкарой.

Критики сирийского правительства утверждали, что его военнослужащие воевали на стороне ЛНА, а сам Дамаск якобы не только снабжал ливийского союзника топливом, но и задействовал его в контрабандных схемах. Западные исследовательские центры на сегодняшний день сходятся во мнении, что падение Дамаска стало финансовым и военным вызовом для ЛНА.

Вне зависимости от того, что произойдет с российскими базами в Сирии, Халифе Хафтару придется адаптировать свою военную и политическую стратегию к новой ситуации на Ближнем Востоке. Пока что окружение ливийского военачальника пребывает в растерянности от стремительного краха его сирийского союзника, утверждают СМИ в регионе.

Нил Кербелов