Путин разрешил «Роснефти» совершать сделки с ее акциями

Президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий ПАО «Роснефть» (MOEX: ROSN) и ее дочерним компаниям проводить сделки с акциями, которые принадлежат лицам и организациям из недружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ опубликован в соответствии с указом президента от 5 августа 2022 года. По нему были запрещены сделки с долями в российских стратегических компаниях и их «дочках», которые принадлежат лицам из недружественных стран. При этом пункт 5 указа установил, что сделки могут возобновиться с разрешения главы государства.

Крупнейшим акционером «Роснефти» является государственная компания «Роснефтегаз»: ей принадлежит 40,4% акций. Британская компания BP Russian Investments Limited имеет долю 19,75%, катарская компания QH Oil Investments владеет 18,46% акций. Еще 9,6% принадлежит ООО «РН-Нефть капиталинвест».