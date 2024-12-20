Набиуллина: сохранение уровня ключевой ставки не ослабит рубль
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала лучшим способом предотвращения систематического ослабления рубля низкую инфляцию. По ее словам, ЦБ не ставит своей целью поддерживать курс рубля на каком-либо определенном уровне. Сегодняшнее решение о сохранение ключевой ставки, добавила она, не поспособствует ослаблению валюты.
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«Нет, мы так не считаем, потому что все-таки у нас сейчас курс в большей степени зависит от торгового баланса. Считаем, что в целом на курс сегодняшнее решение не повлияет»,— ответила господа Набиуллина на соответствующий вопрос во время пресс-конференции.
ЦБ на заседании совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Большинство экспертов ждали ее повышения до 23%. По словам Эльвиры Набиуллиной, вопрос повышения ставки будет обсуждаться в феврале. На следующем заседании регулятор либо вновь оставит ставку на текущем уровне, либо повысит ее.
По данным Банка России, инфляционные ожидания населения и предприятий продолжают расти. ЦБ предупредил, что некоторое время цены останутся высокими из-за бюджетных стимулов, высокой кредитной активности и ослабления рубля.
Подробнее об уровне ставки — в публикации «Ъ» «Ключевой ставке приказано остановиться».