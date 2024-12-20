Глава Краснокамска просит провести проверку в отношении местного прокурора

Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз обратился с заявлением в прокуратуру Пермского края с жалобой о нарушении антикоррупционного законодательства. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», нарушителем господин Быкариз считает прокурора города Михаила Третьякова. В частности, глава написал, что в 2015 году его супруга Надежда Третьякова, которая в то время работала в администрации муниципалитета, получила служебную квартиру. В следующем году служебную квартиру в Краснокамске для проживания вместе с супругой и сыном получил и господин Третьяков. В 2021 году оба договора найма служебного жилья были расторгнуты. Господин Быкариз полагает, что семья прокурора пользовалась двумя служебными помещениями, чем были нарушены «права и законные интересы граждан и государства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Игорь Быкариз указал также, что госпожа Третьякова, находясь на муниципальной службе, согласовывала ответы на некоторые запросы прокуратуры Краснокамска. Как считает глава округа, в данном случае имел место конфликт интересов. Но о его наличии Михаил Третьяков прокуратуру края не уведомлял. Господин Быкариз просит прокурора края провести в отношении подчиненного служебную проверку.

Заявление главы округа стало очередным этапом конфликта между администрацией Краснокамска и местной прокуратурой. Летом этого года суд по иску прокурора обязал муниципалитет уволить заместителя господина Быкариза по экономическому развитию и управлению имуществом Антона Максимчука. В октябре Михаил Третьяков внес в думу Краснокамска представление, в котором требовал прекратить уже полномочия Игоря Быкариза из-за нарушения антикоррупционного законодательства. В конце прошлого месяца депутаты решили полномочия не прекращать, а создать собственную комиссию по проверке доводов, изложенных в представлении. В декабре прокуратура снова обратилась в суд к администрации и бывшему начальнику отдела общественной безопасности муниципалитета Алексею Матросову. Надзорный орган требует изменить формулировку его увольнения с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Решение по административному иску пока не принято.