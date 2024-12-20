Песков: санкции G7 против нефтяной отрасли РФ ударят по их инициаторам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает все необходимое для минимизации последствий потенциальных санкций против нефтяной отрасли страны. Он отметил, что ужесточение ограничений на российскую нефть несет риски для стабильности мировых энергетических рынков. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg об обсуждении странами «Группы семи» снижения ценового потолка на нефть из России с $60 за баррель до $40 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Каждый раз такие действия приводят к нашему противодействию. То есть мы, разумеется, будем делать все, что необходимо для того, чтобы минимизировать последствия таких решений и обеспечить наши экономические интересы»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

По информации источников агентства Bloomberg, государства G7 также рассматривают возможность полного запрета на переработку российской сырой нефти. Новые ограничения, как утверждается, должны помочь более эффективному ограничению возможностей России для ведения спецоперации. При этом в материале подчеркивается, что страны не достигли консенсуса при обсуждении.

Евросоюз 16 декабря объявил о принятии 15-го пакета антироссийских санкций. В ограничительные списки попали 54 физлица и 30 организаций, включая компании из Китая, Индии, ОАЭ и Сербии. Ограничения призваны помешать России, как утверждается, обходить установленный странами G7 потолок цен на нефть с помощью «теневого флота танкеров».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ЕС нанес санкционный удар».