Командная работа

2024 год в Казани называют годом форумов. Здесь проводились такие масштабные мероприятия, как Международный экономический форум «Россия — Исламский мир», федеральный Библиотечный конгресс, российско-китайский форум «РОСТКИ». Но самым ярким для столицы республики стал саммит БРИКС. В преддверии мероприятия в развитие города были вложены миллиардные инвестиции. Все они преобразили столицу Татарстана и сделали ее новой точкой притяжения туристов не только из России, но и из других стран.

Для многих народов вступление их страны в БРИКС становится залогом сохранения языка, культуры, исторически сложившегося уклада жизни, отмечают эксперты

Фото: Владимир Астапкович, brics-russia2024.ru

Акцент на благоустройство

На XVI саммит БРИКС, который проводился 22–24 октября, приехали главы 24 стран,а также премьер-министры и министры. Прилетели также 6 руководителей международных организаций. Всего на саммит прибыли 5255 человек в составе 42 делегаций. Самой многочисленной стала делегация из Поднебесной — 560 человек.

На саммите состоялись встречи представителей государств в узком и расширенном составах, двусторонние диалоги президента РФ Владимира Путина с главами стран-партнеров России и некоторых международных организаций.

Подготовка к крупному событию началась в Казани за полтора года до его проведения. На пути следования делегаций из аэропорта до мест проживания отремонтировали дорожное покрытие, обновили системы освещения дорог, остановки общественного транспорта, фасады жилых домов, создали новые и привели в порядок старые надземные и подземные пешеходные переходы. В воздушной гавани Казани построили новый перрон. На реализацию только этого проекта было выделено 7,7 млрд руб.

Всего в столице РТ в 2024 году обустроили 18 общественных пространств. «В этом году мы работали с рекордным количеством парков и скверов»,—заметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Сотрудники городских служб заглянули в такие уголки, которые десятилетиями не видели внимания. Например, сквер между железнодорожным вокзалом и ЦУМом. Здесь на относительно небольшой площади появились, по подсчетам мэрии, 26 светильников различных форм, 23 скамьи, 26 камер видеонаблюдения и пешеходные дорожки. Дополнительно к имеющемуся озеленению в сквере высадили почти 100 деревьев и 620 кустарников: спирею, кизильник, дерен, чубушник. После благоустройства сквер стал популярным местом у казанцев и гостей города.

Раньше в историческом центре мегаполиса фактически не было места для отдыха детей и родителей. В преддверии саммита на набережной реки Казанки недалеко от Национальной библиотеки устроили большой детский парк «Елмай».

Как уточнил советник президента РФ и ответственный секретарь организационного комитета XVI Саммита БРИКС Антон Кобяков, подготовка к событию объединила усилия множества людей — сотрудников протокола, безопасности, сервисных служб и размещения, переводчиков, волонтеров.

Вектор развития туристической сферы

Особенно сильный импульс прошедшие международные форумы дали сфере туризма. Если раньше некоторые зарубежные туристы выбирали, куда ехать, в Москву или Санкт-Петербург, после саммита БРИКС у многих появился третий вариант — столица Татарстана.

«Состоялось крупное международное мероприятие. Все прошло круто. Ждем синергетического эффекта для нашей отрасли»,— сказал президент Ассоциации туристских агентств РТ, генеральный директор агентства индивидуального туризма «Персона Грата» Рамиль Мифтахов.

«Значение международного мероприятия для туристической сферы сложно переоценить,— отмечает директор ООО „Трэвэл эндвок“, основательница круглогодичного парка „Лес Чудес“, „Резиденции Кыш бабая и Кар кызы“ в Арском районе РТ Юлия Таланова.— Эффект не меньше, чем от празднования 1000-летия Казани в 2005 году и проведения Универсиады в 2013-м».

Город на слуху — идет популяризация Казани в России и в мире, подчеркивает Юлия Таланова. «Что означает выбор локацией саммита именно столицы Татарстана? Что город настолько хорош, что его можно показать на высоком международном уровне. Нужно посмотреть, что там интересного, так рассуждают туристы и заказывают тур,— рассказывает эксперт Юлия Таланова.— Среди плюсов и то, что город похорошел, стал чище, а принимавшие зарубежных гостей гостиницы прошли проверки».

Однако растущий турпоток показал новую проблему: нехватку гостиниц. «Сейчас многие гости из Москвы заселяются в отели Йошкар-Олы. А в Казань приезжают на день, скажем, на обзорную экскурсию»,— отмечает Юлия Таланова.

К мероприятию рядом с мостом «Миллениум» срочно начали строить высотные пятизвездочные отели, но ввести в эксплуатацию их не успели. Представители туротрасли говорят о трудностях с выделением земли для строительства гостиниц.

Острую нехватку гостиничных номеров признают и на официальном уровне. Когда стало известно о проведении саммита в столице РТ, именно эта проблема больше всего заботила власти.

Всего к саммиту было подготовлено 86 объектов размещения, в том числе 58 отелей на 6616 номеров. Номера высшей категории, в которых можно было разместить почетных гостей, имелись в 21 гостинице: среди них — LUCIANO 5*, Korston Royal 5*, Kazan Palace by TASIGO 5*, «Мираж» 5*, RELITA-KAZAN 4*, «Ривьера» 4*, «Шаляпин Палас Отель» 4*, «Джузеппе» 4* и другие.

Дополнительные номера категории люкс были созданы в одной из гостиниц сети гостиничных комплексов «Регина» 3* (ул. Петербургская, 11). В казанском Suleiman Palace президентские апартаменты сделали, объединив два люкса. На 94 кв. м расположились четыре санузла, кухня, гостиная и рабочее место. «Президентский номер обошелся в 15–16 млн. Немало, потому что использовались самые дорогие материалы, мы ни на чем не экономили, всего же на подготовку потратили 45 млн,— рассказала прессе учредитель отеля Камила Абунагимова за неделю до слета.— Предполагаем, что президентский люкс не будет пользоваться популярностью, потому что отель четырех-звездочный, бюджетный. А вот двухэтажный люкс пользуется бешеным спросом».

Ради международного форума обновили еще одну гостиницу, «Ногай», она располагается в Доме печати на Баумана. Здание является памятником архитектуры республиканского значения, и это создает дополнительные сложности. Как сообщил директор ООО «Дом печати на Баумана» Виталий Большаков, из 167 номеров осталось 154, зато стало больше люксовых номеров, больше двухкомнатных, появился президентский номер. Затраты составили порядка 200 млн рублей из собственных средств.

Как подсчитали в госкомитете Татарстана по туризму за неделю до мероприятия, к приему гостей готов 21 президентский люкс, 13 из которых построены специально к саммиту.

В списке главных требований к президентскому номеру: площадь номера — не менее 90 кв. м, отдельный вход для персонала, гостиная, кабинет, спальня и кухня. Кроме того, в гостинице должно быть от 5 до 15 люксов для размещения высокопоставленных гостей, сопровождающих главу делегации.

Представители гостиничного бизнеса отмечают, что для самих отельеров прием высоких гостей был связан с определенными сложностями.

«Перед саммитом к нашим гостиницам было приковано большое внимание проверяющих органов,— рассказывает один из сотрудников сети отелей в Казани.— Почти каждый день приходили с инспекцией: МЧС, МВД, теплоэнергоснабжающие организации. Роспотребнадзор проверял освещенность номеров, брал пробы из водопроводных сетей и канализации. Меняли мебель, приобретали кофе-машины, проводили антитеррор-учения».

Все это ради того, чтобы в наших номерах разместились пару десятков рядовых членов иностранных делегаций. В итоге расходы в преддверии форума многократно превысили доходы, отмечает собеседник. «При этом оплата за номера напрямую от участников БРИКС не была предусмотрена. Эти средства должна выплатить госорганизация, а она это делает очень неторопливо»,— говорит представитель гостиничного бизнеса.

Всего в рамках подготовки к форуму БРИКС столица Татарстана израсходовала из федерального и республиканского бюджетов 24 млрд руб. Еще 1 млрд руб. составили средства, которые были вложены в основном в обновление отелей, где размещались главы государств и члены делегаций.

«Испытания были не напрас-ными» Проведение саммита БРИКС отразилось и на жизни рядовых казанцев. В дни мероприятия распустили по домам студентов, а школьники раньше, чем все остальные, ушли на осенние каникулы. В детских садах тоже стало непривычно тихо: функционировали только дежурные группы. Часть маршрутов общественного транспорта была перестроена, в первую очередь для объезда центра из-за перекрытия улиц.

Дороги Казани опустели. Многие казанцы снизили до минимума свои перемещения по городу, взяли отгул на работе или вовсе уехали из города. Оставшиеся отмечали отсутствие Интернет-сети в центре города, где размещались делегации и проходили официальные мероприятия саммита. Мера принята, по словам организаторов, для обеспечения безопасности.

«Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами: передвижение кортежей, закрытие некоторых магистралей. Но эти испытания были не напрасными,— заявил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита.— Хотел бы искренне поблагодарить руководство Татарстана, мэрию Казани за гостеприимство и стремление создать комфортные условия для нашей совместной работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для участников саммита БРИКС была организована обширная культурная программа (в центре: первый замминистра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане)

Фото: Владимир Астапкович, brics-russia2024.ru Для участников саммита БРИКС была организована обширная культурная программа (в центре: первый замминистра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане)

Фото: Владимир Астапкович, brics-russia2024.ru

Калейдоскоп событий

Помимо форума БРИКС, среди самых значимых международных мероприятий 2024 года в Казани можно назвать пятнадцатый по счету Международный экономический форум «Россия — Исламский мир», прошедший в мае.

Как отмечают в Академии наук РТ, Россия сегодня нуждается в дополнительной опоре на страны Организации исламского сотрудничества, которая работает с 1969 года и объединяет свыше 50 стран с населением около 1,5 млрд человек. Ряд государств из этого перечня официально не присоединились к санкциям. С ними ведется и прямая торговля, и необходимый для России так называемый параллельный импорт. Это важно, ведь в Татарстане за 2022 год объем импорта сократился в стоимостном отношении почти на 40%.

Арабские страны, ограниченные из-за климата в наращивании производства продуктов питания, могли бы инвестировать развитие сельхозтерриторий в России. Но им нужны гарантии надежности. Поэтому РФ постоянно работает, находя дополнительные аргументы в пользу взаимодействия.

Есть у РФ и заинтересованность в отношениях с Ираном, к примеру, в таких отраслях как сельское хозяйство, нефтехимия, энергетика, машиностроение, легкая промышленность, туризм и в ряде других. Татарстан в этом случае расценивается как точка для вхождения Ирана на территорию РФ, подчеркивают в Академии наук РТ.

С компаниями из Турции Россия давно сотрудничает в области энергетики и других, и РФ могла бы обеспечивать развитие энергокомплекса в странах Африки. Кроме того, Россия интересует страны ОИС развитием исламского банкинга.

С точки зрения привлечения инвестиций в Республику Татарстан наиболее эффективными, по мнению руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллиной, стали такие мероприятия, как Муниципальный инвестиционный форум в Иннополисе в мае, VII Межрегиональный форум по государственно-частному партнерству, Kazan Digital Week «Ребус», «Стройка», «ТЕМП» и многие другие отраслевые мероприятия.

«Эти события притягивают участников со всей России и стран-партнеров и стимулируют инвестиционную активность»,— подчеркивает Талия Минуллина.

Культурный марафон

Новый импульс к развитию в «год форумов» получила сфера культуры РТ. Зарубежным гостям стремились показать все многообразие национальной культуры — от приветствия караваем и чак-чаком лидеров стран во время саммита БРИКС до больших концертов с приглашением самых ярких артистов со всей страны. В Казани 22-24 октября участников делегаций ждали 14 выставок.

Как рассказывают в министерстве культуры, 22 октября в «Пирамиде» состоялся гала-концерт солистов стран БРИКС в сопровождении симфонического оркестра Татарского академического театра оперы и балета им. Джалиля (дирижеры — Анна Гулишамбарова и Андрей Аниханов). В концерте приняли участие артисты из Татарстана, в том числе приглашенная солистка театра оперы и балета Эльмира Калимуллина.

А в центре «Казань Экспо» выступила балетная труппа, которая исполнила вальс из балета «Маскарад» Хачатуряна в постановке Александра Рюнтю. На количество гостей саммит не повлиял, так как в театре в принципе очень высокий процент посещаемости. В пресс-службе театра отмечают, что участие в мировом мероприятии для мастеров сцены стало особой честью. Такие форумы — возможность нарастить мастерство, поднять его на новую высоту.

На то, чтобы стать главным событием грядущего года, претендует новый международный форум с Индией в Казани. «Он, а также сопутствующий ему фестиваль индийского кино, будут проанонсированы широкой общественности в ближайшее время,— сообщила Талия Минуллина.— Татарстан и дальше будет расширять горизонты и завоевывать новые вершины».

Новый уровень эволюции Не все инициативы в рамках подготовки к форумам получили поддержку представителей общественности.

Например, биолог, общественный активист Антон Бортяков отмечает негативное влияние на экологическое благополучие города и региона многочисленных форумов, а также слета глав стран БРИКС.

«Вызвало недоумение перестилание газонов перед саммитом БРИКС. На протяжении километров и километров в длину техникой снимался почвогрунт со всей произрастающей растительностью, фауной и вывозился в неизвестном направлении. Так сделали, например, на Проспекте Победы. Таким образом убирали газоны, привыкшие к многократному кошению, нехватке влаги, воздействию агрессивных противогололедных реагентов и высевалась новая газонная трава. А что в результате? Зазеленеть она толком не успела, незакрепленный корневищами растений грунт забивал ливневую канализацию. Восстановление экосистемы теперь займет годы».

Остается открытым и вопрос эффективности расходования средств. На подготовку форума стран БРИКС, который длился три дня, израсходовано порядка 25 млрд руб. Для сравнения, бюджет здравоохранения Татарстана на 2024 год был запланирован в объеме около 110 млрд руб.

Однако эксперты убеждены, что средства, выделенные на мероприятия, подобные форуму БРИКС, обязательно окупятся.

«Деньги, потраченные на такие мегасобытия, как саммит БРИКС, отбиваются через рост поступлений в отрасль туризма, в виде дополнительных вложений инвесторов и так далее,— отмечает архитектор-градостроитель, член рабочей группы по развитию водно-зеленых городских каркасов при министерстве строительства и ЖКХ РФ Дарья Толовенкова.— Так возвращались затраты, скажем, на Универсиаду-2013, ЧМ-2018. Прошло почти 20 лет после проведения 1000-летия Казани, а мы до сих пор пользуемся благами, которые город получили к юбилею столицы республики в 2005 году».

Улучшается и имидж города. «Каждый раз после проведения республика выходит на новый эволюционный уровень,— считает Дарья Толовенкова.— От федеральных экспертов мне не раз приходилось слышать, что Татарстан обладает уникальным умением воплощать открывающиеся возможности. Идеи реализуются эффективно и круто. Множество инициатив, федеральных проектов быстро получают путевку в жизнь в РТ».

Венера Вольская