В Сочи собрали более 200 тысяч рублей на помощь пострадавшим от мазута птицам

Сочинское географическое общество и местные жители в поддержку экологии собрали свыше 200 тыс. руб. для спасения птиц и устранения загрязнений на пляжах Анапы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В поселке Витязево Анапского района начала свою работу первая группа добровольцев, которая направилась в единый штаб волонтеров, которые сформировали и доставили первую партию груза с необходимыми материалами, в том числе инвентарь, бытовую химию и медицинские препараты для ветеринарной помощи. Также специалисты подготовили пеленки и коробки для реабилитации спасенных животных.

На базе волонтерского штаба организовали пункт спасения птиц, где работает команда врачей и добровольцев. Директор департамента по охране окружающей среды Сочи Александр Гиньковский отметил, что специалисты Сочинского географического общества обладают значительным опытом в улучшении экологической ситуации и помощи животным. Господин Гиньковский выразил надежду, что знания орнитологов помогут спасти как можно больше пострадавших птиц.

В ближайшие дни в Анапский район отправится следующая группа волонтеров, а также планируется перевозка нуждающихся в лечении птиц в Сочи для получения необходимой помощи.

«Ъ-Сочи» писал, что у берега Черного моря обнаружили мертвого дельфина, который был полностью покрыт мазутом. Специалисты из научно-экологического центра подтвердили эту информацию и планируют провести осмотр для выяснения причин гибели животного.

Мария Удовик