Bloomberg: страны G7 могут ужесточить потолок цен на российскую нефть

Страны группы «семерки» (G7) могут снизить ценовой потолок на нефть из России с $60 за баррель до $40 за баррель, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, государства также рассматривают возможность полного запрета на переработку российской сырой нефти.

Новые ограничения, как утверждается, должны помочь более эффективно ограничивать возможности России на ведение спецоперации. В то же время источники агентства подчеркнули, что обсуждения продолжаются и между странами пока нет консенсуса. Сейчас страны G7 взвешивают возможные варианты и пытаются сбалансировать потенциальное воздействие новых мер на экономику с другими вопросами.

Страны Запада неоднократно заявляли, что Россия использует «теневой флот танкеров», которые перевозят российскую нефть в третьи страны. По их мнению, таким образом Москва пытается обходить установленный странами G7 потолок на нефть. Из-за этого в 15-й пакет санкций Евросоюза против России попали иностранные компании, которые, как утверждается, помогали России в транспортировке нефти.

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