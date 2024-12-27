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Коммерсантъ FM
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Блогеров поставили на счетчик

Тех, у кого более 10 тыс. подписчиков, соберут в реестр

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 1 ноября в России вступил в силу закон, который регулирует работу каналов с аудиторией более чем 10 тыс. подписчиков. Теперь они обязаны передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Для незарегистрированных в перечне регулятора блогеров устанавливаются запрет на размещение рекламы, репосты, а также распространение информации о возможных способах финансирования канала. Требование распространяется на соцсети, разрешенные в России. Уже 11 ноября на «Госуслугах» заработала специальная форма для регистрации авторов. После ее заполнения формы заявке присвоят уникальный номер. В ноябре Минцифры отчиталось, что около 13 тыс. блогеров подали данные о себе для регистрации в реестре. Штрафов за отказ от передачи информации не предусмотрено.

Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, 2 ноября в своем Telegram-канале:

«Многие представители элит не понимают, какую ценность представляют блогеры, что конкретно они производят и в чем практический смысл их существования».

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