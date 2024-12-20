Ели собирают на базаре

В Москве открываются елочные базары. Как говорится на портале мэрии, они проработают до 31 декабря. А приобрести там можно будет ели из Пермского края, Башкирии, а также импортные пихты или просто лапник. На некоторых площадках будут продаваться игрушки, электрические гирлянды и подставки для деревьев. Сколько в этом году стоят живые ели? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В этом году в городе откроется более 250 елочных базаров. Большая часть из них будет работать круглосуточно, вплоть до новогодней ночи, поэтому очередей или дефицита продавцы не ожидают. Место на базаре могут получить не все. Их разыгрывает по тендерам департамент торговли. Аукцион проходит раз в пять лет. Контракт обходится в 100 с лишним тысяч рублей. В каждой точке обычно представлено сразу несколько сотен деревьев, рассказал директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев: «Обычно по плану поставки мы где-то 250-300 деревьев на один базар завозим, включая и сосну, и русскую и датскую ели. Последняя стоит 10 тыс. руб. за метр. Русская ель — от 2 тыс. руб. за метр. Каждый день мы довозим деревья, потому что елочные базары маленькие, всего по 15-20 кв. м, соответственно, невозможно сразу вместить весь объем. Из года в год работаем на одних и тех же местах и стараемся придерживать покупателя качеством товара».

Отмечать праздник дома планируют почти 70% москвичей, показали данные опроса Superjob. И примерно каждый третий установит дома живую елку. Самые популярные сорта стоят от 9 тыс. руб. за штуку, и онлайн их уже практически не купить, отметил соучредитель магазина «Елка.net» Роман Ларшин: «Самые ходовые — пихты Фразера, пихты Нордмана, русские ели и сосны. Деревья за год выросли в цене где-то процентов на 25-30. Я в первую очередь говорю про зарубежные. Из-за санкций усложнилась доставка, не все готовы везти продукцию в Россию. Отечественный ассортимент поступает из Кировской области, Пермского края. Не всегда играет роль платежеспособность покупателя. Скорее, важнее, кому какое дерево больше нравится. Иностранные красивые, но они не так ярко пахнут».

Пик спроса на елочных базарах ритейлеры традиционно ожидают на выходных 21-22-го и 28-29 декабря. Обычно на улице деревья обходятся немного дороже, чем в магазинах. В стоимость включаются аренда торговой точки и дополнительная оплата продавцу за круглосуточные дежурства. Территория елочных базаров маленькая, и чаще всего в них нет укрытий от непогоды. Сохранить качество продукции в таких условиях довольно сложно, считает генеральный директор компании «Садовод.орг» Юрий Реснянский: «Формат елочных базаров мы не используем с 2008 года. Выпал снег, потом растаял, затем с неба дождь пошел.

Дерево буквально за два-три дня при таком хранении теряет свои качества. Это раньше было дешево и сердито, теперь это даже не дешево, но по-прежнему сердито».

Не будут граждане скупиться и на украшении деревьев. По данным Wildberries и Ozon, в этом году россияне потратили на эти цели в полтора раза больше, чем в 2023-м. С начала ноября на двух площадках уже купили новогодних товаров на 6 млрд руб.

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Анжела Гаплевская