Армия России взяла Успеновку и Новопустынку в ДНР

Министерство обороны России сообщило, что населенные пункты Успеновка и Новопустынка в ДНР перешли под контроль российской армии. Успеновка находится вблизи Курахово, Новопустынка — рядом с Покровском.

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«В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождена Успеновка. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Новопустынку в Донецкой Народной Республике»,— говорится в сообщении Минобороны.

Вчера, 19 декабря, Министерство обороны сообщило о взятии еще двух населенных пунктов в ДНР — Зеленовки и Нового Комара. Они находятся вблизи города Курахово, где продолжаются бои.