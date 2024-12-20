Армия России взяла Успеновку и Новопустынку в ДНР
Министерство обороны России сообщило, что населенные пункты Успеновка и Новопустынка в ДНР перешли под контроль российской армии. Успеновка находится вблизи Курахово, Новопустынка — рядом с Покровском.
«В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождена Успеновка. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Новопустынку в Донецкой Народной Республике»,— говорится в сообщении Минобороны.
Вчера, 19 декабря, Министерство обороны сообщило о взятии еще двух населенных пунктов в ДНР — Зеленовки и Нового Комара. Они находятся вблизи города Курахово, где продолжаются бои.
Фотогалерея
Кадры и события СВО за декабрь 2024 года
1 / 21