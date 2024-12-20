«Манхэттенскому стрелку» предъявили федеральное обвинение в убийстве

Вчера, 19 декабря, Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, предстал перед федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка. Ему предъявили обвинения по четырем пунктам, включая убийство с использованием огнестрельного оружия и преследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo, Reuters Фото: File Photo, Reuters

Федеральные обвинения добавились к предъявленным несколько дней назад обвинениям штата Нью-Йорк по 11 пунктам, включая убийство с террористическими целями, незаконное хранение оружия и подделку документов. То, что Манджоне предъявили федеральные обвинения, означает, что прокуратура может требовать для него смертной казни — в штате Нью-Йорк смертная казнь отменена.

Брайан Томпсон был убит 4 декабря недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. Манджоне задержали через пять дней в Пенсильвании.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Страховщика заказали на Манхэттене».

Яна Рождественская