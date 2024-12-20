Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Манхэттенскому стрелку» предъявили федеральное обвинение в убийстве

Вчера, 19 декабря, Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, предстал перед федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка. Ему предъявили обвинения по четырем пунктам, включая убийство с использованием огнестрельного оружия и преследование.

Фото: File Photo, Reuters

Фото: File Photo, Reuters

Федеральные обвинения добавились к предъявленным несколько дней назад обвинениям штата Нью-Йорк по 11 пунктам, включая убийство с террористическими целями, незаконное хранение оружия и подделку документов. То, что Манджоне предъявили федеральные обвинения, означает, что прокуратура может требовать для него смертной казни — в штате Нью-Йорк смертная казнь отменена.

Брайан Томпсон был убит 4 декабря недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. Манджоне задержали через пять дней в Пенсильвании.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Страховщика заказали на Манхэттене».

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...