В Белгороде уроженца Украины осудили за госизмену и подготовку к диверсии

Белгородский облсуд признал 26-летнего жителя Прохоровского района, родившегося на Украине, виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы), покушении на незаконную покупку взрывного устройства (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 221.1 УК РФ) и подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «в». ч. 2 ст. 281 УК РФ). Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Также украинцу назначили ограничение свободы на год и штраф в 500 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве не называли имя осужденного. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Дербаке.

По версии следствия, 19 декабря прошлого года фигурант позвонил в службу безопасности Украины и предложил свою помощь. В дальнейшем от имени украинских спецслужб с ним общался сотрудник УФСБ по Белгородской области. Фигурант заявил, что хочет уничтожать военнослужащих и технику ВС РФ. По своей инициативе передал собранные им сведения о дислокации личного состава и комплексов ПВО в Белгороде и Белгородском районе. Далее заявил о своем намерении лично уничтожить боевую машину «Панцирь», для чего попросил передать ему гранатомет.

Сотрудники ФСБ изготовили муляж реактивной штурмовой гранаты и положили его в тайник. Когда фигурант забирал предмет в лесу, оперативники задержали его.

Накануне Воронежский облсуд приговорил 19-летнего Ивана Максимова к 16 годам лишения свободы за госизмену, участие в террористической организации, прохождение обучения для совершения диверсии и поджог транспортной инфраструктуры.

Алина Морозова