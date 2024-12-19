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В Воронеже 19-летнего парня приговорили к 16 годам колонии за госзизмену

2-й Западный окружной военный суд признал 19-летнего Ивана Максимова виновным в совершении госизмены (ст. 275 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы), участии в террористической организации (ч. 2. ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), прохождении обучения для осуществления диверсии (ст. 281.2 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и поджоге транспортной инфраструктуры (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) в Воронеже. Его приговорили к 16 годам лишения свободы, четыре из которых он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили ограничение свободы сроком на год и шесть месяцев. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2023 года фигурант начал переписку с представителями украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (в РФ признано террористической организацией и запрещено), желая вступить в ее ряды. Далее он предоставил свои персональные данные и выразил намерение выполнять любые поручения в России, после чего его обещали перевезти в Украину.

Выполняя поручения кураторов, фигурант установил местонахождение склада волонтерской организации, занимающейся помощью российским военнослужащим. Затем в январе 2024 года расклеил в Советском районе Воронежа листовки от имени мэрии с ложной информацией о предстоящих бомбовых ударах со стороны ВСУ. Кроме того, в феврале он вскрыл металлический корпус шкафа магистральной связи, расположенной в том же районе, поджег его и скрылся с места преступления.

В облпрокуратуре отметили, что уголовное дело в отношении его кураторов выделено в отдельное производство.

Вчера стало известно, что суд в Курске отправил жительницу Иркутской области Светлану Савельеву в СИЗО по подозрению в совершении госизмены. Фигурантка якобы приехала в регион, чтобы перейти линию боевого соприкосновения в городе Суджа и попасть на Украину.

На прошлой неделе Воронежский облсуд признал 26-летнего гражданина Беларусии Степана Масюковича виновным в диверсии и подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Ему назначили 15 лет лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима. По версии следствия, первую диверсию он совершил в Тульской области, откуда приехал в Воронеж, где не успел совершить преступление.

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Анастасия Колпачева

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