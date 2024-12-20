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Коммерсантъ FM
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«Яндекс Go» разрешил клиентам жаловаться на стоимость такси

В сервисе «Яндекс Go» в тестовом режиме появилась функция, которая позволяет пассажирам такси оставлять жалобы на стоимость поездки. Там также можно указать, что именно вызвало вопросы — итоговая сумма, изменение цены из-за пробок или правила расчета стоимости.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Сотрудники службы поддержки оперативно ответят на обращения, объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках. Компания соберет и проанализирует все отзывы пассажиров на цены»,— сообщила «Ъ» пресс-служба «Яндекс Go».

Обратная связь по поводу стоимости поездки позволит разработать новые меры по сдерживанию цен в 2025 году, добавили в компании. Чтобы оставить отзыв на стоимость поездки, нужно нажать на значок рубля в верхнем углу экрана после выбора тарифа и маршрута. Функция появится у всех пользователей постепенно.

О ситуации на рынке такси — в публикации «Ъ» «Вам шашечки или полис».

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