Главе СК доложат о проверке коммунальной аварии с пострадавшими в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку коммунальной аварии в Екатеринбурге, сообщили в информационном центре ведомства. Из-за прорыва труб пострадали двое, в том числе ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Авария произошла 16 декабря на ул. Шефской, ожоги кипятком получили восьмилетняя девочка и ее 18-летний брат. Напомним, инцидент произошел на пересечении улиц Шефская — Красных Командиров. Водитель автомобиля попытался проехать по участку с промоиной, но он провалился. Дорогу в этот момент переходили пострадавшие, девочка получила ожоги первой степени, ее брата с доставили в ожоговый центр больницы №40 c ожогами второй и третьей степени и болевым шоком.

Из-за аварии пришлось понизить температуру воды у 16 тыс. жителей района, чтобы отремонтировать участок. СУ СК России по Свердловской области проводит проверку происшествия. О ходе проверки и ее промежуточных результатах поручено доложить и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Константину Мирошниченко.

Анна Капустина