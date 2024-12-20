Жительница Урала утопила подругу из-за «пророчества» о лишении свободы

Кушвинский городской суд назначил 9,5 лет колонии ранее судимой жительнице Верхней Туры (Свердловская область) Кристине Валеевой за умышленное убийство подруги, которая «напророчила» ей лишение свободы, сообщили в Свердловском областном суде. Она признала вину в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Суд установил, что в августе женщины распивали спиртные напитки в доме неподалеку от Верхнетуринского пруда, в это время подруга сказала Валеевой, что в будущем осужденная лишится свободы. Из-за этого женщина затеяла драку, которая позже продолжилась на улице. Там осужденная потащила подругу к пруду, где силой удерживала ее под водой, пока та не перестала сопротивляться. Как отметили в суде, погибшая страдала детским церебральным параличом (ДЦП) и не могла дать достойный отпор.

По данным региональной прокуратуры, конфликт между женщинами произошел из-за того, что за два месяца до произошедших событий, в ходе ссоры осужденная угрожала убийством сожителю потерпевшей, за что была привлечена к уголовной ответственности.

Помимо отбывания наказания в колонии, суд обязал Валееву выплатить 32,2 тыс. руб. за материальный ущерб в пользу матери убитой, а также по 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда ее матери и сестре. Приговор не вступил в силу.

Напомним, женщине предъявляли обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, в частности, за кражи, хулиганство, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство.

Ирина Пичурина