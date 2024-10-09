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В Кушве начнут судить местную жительницу за убийство из мести

В Кушвинский городской суд передано уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве своей знакомой из мести. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, она утопила свою жертву в пруду из-за дачи изобличающих показаний в суде.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 16 августа. По версии следствия, во время распития алкогольных напитков у обвиняемой и ее подруги возник словесный конфликт. «Разногласия между ними возникли по причине того, что подруга за несколько дней до этого дала изобличающие обвиняемую показания в суде по уголовному делу об угрозе убийством, высказанной обвиняемой в адрес сожителя потерпевшей», — говорится в сообщении прокуратуры.

После словесной перепалки обвиняемая за волосы вывела свою приятельницу к пруду и затащила в воду. Потерпевшая пыталась уплыть от женщины, но та ее настигла и удерживала под водой, пока она не задохнулась.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, после того, как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, обвиняемая вытащила ее на берег и отправилась домой. Очевидцем происшествия стал знакомый потерпевшей, который сообщил о случившемся правоохранителям.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Вину она признала. «Ранее фигурантка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений. В частности, в ее "послужном списке" были кражи, хулиганство, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже убийство», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мария Шараева

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