Туристы присмотрелись к загранице

Туристический поток из РФ за рубеж в 2025 году может вырасти на 5–10%, но выйти на уровень, который был до пандемии, ему, скорее всего, не удастся. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Эксперт заметил, что на рынок продолжают давить сложности с платежами и отсутствие видимых перспектив появления новых выездных направлений. Одновременно, по его словам, текущее ослабление рубля не оказывает существенного влияния на туристическую активность, компенсируясь общим увеличением доходов. Согласно данным Погранслужбы ФСБ, в январе—сентябре российские туристы совершили 22,5 млн поездок за рубеж. Год к году показатель вырос на 7%, разрыв с докризисным 2019 годом составил 39,6%. В число наиболее востребованных направлений вошли Турция, Китай, ОАЭ, Египет и Таиланд.

Александра Мерцалова