Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эмоции — запретить

Как пробирается через Думу вредный закон

16 декабря фракция коммунистов провела в Госдуме круглый стол. Обсуждали внесенный год назад законопроект о рекламе благотворительных сборов. Суть законопроекта в том, чтобы СМИ, прежде чем публиковать такую рекламу, уточняли в минздраве, нельзя ли лечить человека за счет ОМС и деньги, соответственно, не собирать. Вопрос уместный, его и так задает себе всякий приличный благотворительный фонд. А вот закон — опасный. Но авторы так подобрали формулировки, что он может прикинуться безобидным.

Всем участникам круглого стола в высоченном, похожем на половинку гигантского глобуса конференц-зале №1 Дома союзов вручали увесистую папку с надписью «Библиодосье». Депутат-коммунист Алексей Куринный внес проект в Госдуму в прошлом октябре, материалов с тех пор накопилось много — статьи и мнения, исследования и отзывы. А сам закон коротенький, меньше страницы. СМИ при размещении информации о сборе для оказания медпомощи обязано обратиться в федеральный или местный минздрав с вопросом, возможно ли получение такой помощи за счет госбюджета. Ответ СМИ может разместить вместе с сообщением о сборе. Вот и все.

В благотворительной отрасли проект вызвал прошлой осенью оторопь. Дистанция от принципиальной возможности лечиться по ОМС до реального лечения всем известна. Возможно — но в больнице нет мест. Но госквоты кончились. Но на сбор документов уйдут месяцы. А Минздрав еще и любитель тянуть с ответами: когда сообщит, возможно лечение или нет, будет слишком поздно.

Понимания проблемы за год как-то не появилось ни у депутатов, ни у чиновников. Бывает, возмущается Куринный, что сбор на реабилитацию преподносится так эмоционально, будто речь о жизни и смерти. Но он сам врач по образованию, должен знать о такой вещи, как качество жизни, которое зависит именно от реабилитации. Должен знать, что, например, после инсульта реабилитация нужна срочно, а по ОМС ее ждать месяцами.

Слово берет Сергей Ковалев, замначальника управления Росздравнадзора. Нередко СМИ, пеняет он, объявляют сборы на препараты, не зарегистрированные в стране. «В чем тут нарушение? — спрашиваю Ковалева.— Бывает, что консилиум такие препараты назначил, а денег на них нет».— «Мы лишь собрали информацию, ее надо проанализировать»,— отвечает чиновник.

Когда после функционеров начали выступать представители отрасли, стало даже жалко автора. Плохо в его проекте оказалось все. Говорили о медицинской тайне (год назад это был один из доводов правительства, отклонившего документ). О том, как согласования убивают способность фондов действовать срочно. Президент Русфонда Лев Амбиндер объяснил, как фонд без всяких указаний сверху проверяет обращения (читайте его колонку «Зачем?»). Ануш Овсепян из Фонда борьбы с лейкемией рассказала о госквотах. Они то есть, то нет — как понять, будут ли лечить бесплатно?

И тут случилось чудо. Выяснилось, что Куринного еще год назад не так поняли. Он сказал это во всеуслышание и повторил лично мне: СМИ, по его замыслу, должны просто известить Минздрав и не обязаны дожидаться его ответа. Мир менялся на глазах.

— Зачем этот закон? — рассуждал Куринный.— Да затем, чтобы Минздрав не оставался в стороне, чтобы узнавал таким образом от фондов о своих недоработках.

Фразу «СМИ обязано обратиться за получением информации» по умолчанию понимаешь как обязанность эту информацию получить. Но да, можно толковать и иначе. Особенно когда спасаешься от критики. Однако вечером Куринный поделился в чате сообщества «Врачи РФ»: «Надо ли информировать Минздрав о каждом случае сбора средств на лечение и получать его заключение? <...> Эти и другие вопросы стали предметом горячего обсуждения». А ведь вроде договорились, что о получении заключения речи нет.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...