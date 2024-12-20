Эмоции — запретить

16 декабря фракция коммунистов провела в Госдуме круглый стол. Обсуждали внесенный год назад законопроект о рекламе благотворительных сборов. Суть законопроекта в том, чтобы СМИ, прежде чем публиковать такую рекламу, уточняли в минздраве, нельзя ли лечить человека за счет ОМС и деньги, соответственно, не собирать. Вопрос уместный, его и так задает себе всякий приличный благотворительный фонд. А вот закон — опасный. Но авторы так подобрали формулировки, что он может прикинуться безобидным.

Всем участникам круглого стола в высоченном, похожем на половинку гигантского глобуса конференц-зале №1 Дома союзов вручали увесистую папку с надписью «Библиодосье». Депутат-коммунист Алексей Куринный внес проект в Госдуму в прошлом октябре, материалов с тех пор накопилось много — статьи и мнения, исследования и отзывы. А сам закон коротенький, меньше страницы. СМИ при размещении информации о сборе для оказания медпомощи обязано обратиться в федеральный или местный минздрав с вопросом, возможно ли получение такой помощи за счет госбюджета. Ответ СМИ может разместить вместе с сообщением о сборе. Вот и все.

В благотворительной отрасли проект вызвал прошлой осенью оторопь. Дистанция от принципиальной возможности лечиться по ОМС до реального лечения всем известна. Возможно — но в больнице нет мест. Но госквоты кончились. Но на сбор документов уйдут месяцы. А Минздрав еще и любитель тянуть с ответами: когда сообщит, возможно лечение или нет, будет слишком поздно.

Понимания проблемы за год как-то не появилось ни у депутатов, ни у чиновников. Бывает, возмущается Куринный, что сбор на реабилитацию преподносится так эмоционально, будто речь о жизни и смерти. Но он сам врач по образованию, должен знать о такой вещи, как качество жизни, которое зависит именно от реабилитации. Должен знать, что, например, после инсульта реабилитация нужна срочно, а по ОМС ее ждать месяцами.

Слово берет Сергей Ковалев, замначальника управления Росздравнадзора. Нередко СМИ, пеняет он, объявляют сборы на препараты, не зарегистрированные в стране. «В чем тут нарушение? — спрашиваю Ковалева.— Бывает, что консилиум такие препараты назначил, а денег на них нет».— «Мы лишь собрали информацию, ее надо проанализировать»,— отвечает чиновник.

Когда после функционеров начали выступать представители отрасли, стало даже жалко автора. Плохо в его проекте оказалось все. Говорили о медицинской тайне (год назад это был один из доводов правительства, отклонившего документ). О том, как согласования убивают способность фондов действовать срочно. Президент Русфонда Лев Амбиндер объяснил, как фонд без всяких указаний сверху проверяет обращения (читайте его колонку «Зачем?»). Ануш Овсепян из Фонда борьбы с лейкемией рассказала о госквотах. Они то есть, то нет — как понять, будут ли лечить бесплатно?

И тут случилось чудо. Выяснилось, что Куринного еще год назад не так поняли. Он сказал это во всеуслышание и повторил лично мне: СМИ, по его замыслу, должны просто известить Минздрав и не обязаны дожидаться его ответа. Мир менялся на глазах.

— Зачем этот закон? — рассуждал Куринный.— Да затем, чтобы Минздрав не оставался в стороне, чтобы узнавал таким образом от фондов о своих недоработках.

Фразу «СМИ обязано обратиться за получением информации» по умолчанию понимаешь как обязанность эту информацию получить. Но да, можно толковать и иначе. Особенно когда спасаешься от критики. Однако вечером Куринный поделился в чате сообщества «Врачи РФ»: «Надо ли информировать Минздрав о каждом случае сбора средств на лечение и получать его заключение? <...> Эти и другие вопросы стали предметом горячего обсуждения». А ведь вроде договорились, что о получении заключения речи нет.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»