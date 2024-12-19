Путин на прямой линии пошутил насчет «нетрадиционного гостя» из Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время «Итогов года» пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который представил находившегося в зале белорусского блогера Владислава Бумагу как «нетрадиционного гостя».

«В каком смысле?»— с иронией поинтересовался господин Путин. Дмитрий Песков объяснил, что блогеры, как правило, редко участвуют в таких мероприятиях. Сам Владислав Бумага, также известный под псевдонимом Влад А4, рассказал, что недавно стал отцом.

Прямая линия с российским президентом, совмещенная с его пресс-конференцией, прошла сегодня в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». К моменту начала трансляции количество обращений превысило 2,4 млн. Для их обработки впервые использовали нейросеть GigaChat от «Сбера».

Подробнее о том, как прошла прямая линия в этом году,— в репортаже Андрея Колесникова «Прямолинейная пресс-конференция».