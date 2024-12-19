Российский еврейский конгресс начал отмечать Хануку
Сегодня, 19 декабря, Российский еврейский конгресс (РЕК) провел джазовый вечер, посвященный предстоящей Хануке (в нынешнем году праздник начнется 25 декабря). Мероприятие под названием «Ханукальные чудеса в джазе» прошло в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке.
Вспомнить события, которые произошли во II веке до н. э., когда Маккавеи разгромили и изгнали с Храмовой горы греко-сирийские войска, что позволило очистить и освятить заново храм, оскверненный правителем Антиохом IV Епифаном, руководство РЕК пригласило общественных и культурных деятелей. Среди пришедших на праздничный вечер были посол Израиля в РФ Симона Гальперин, президент АО «Медицина» академик Григорий Ройтберг, певица Маша Кац и другие. «Ханука — праздник света, чудес и добра,— пояснил ''Ъ'' исполняющий обязанности президента РЕК Михаил Бройтман.— В этот раз целью благотворительного сбора стала программа помощи детям с особыми потребностями».
Гостей угощали специально приготовленными ханукальными пончиками по авторскому рецепту бренд-шефа Dizengof/99 Константина Борисова. «Празднование Хануки, джаз, благотворительность — разные грани идентичности еврейского народа,— пояснил официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Участие в благотворительности было и остается с еврейским народом всегда, на протяжении всей истории, ведь это одна из важнейших еврейских заповедей».