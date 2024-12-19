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Коммерсантъ FM
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Суд отказал миноритариям в признании сделки по выкупу «Яндекса» недействительной

Арбитражный суд Калининградской области отказал в коллективном иске к АО «Солид Менеджмент», доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум. Первый» и Nebius Group. Дело касалось непризнания сделки по выкупу российского «Яндекса» (MOEX: YDEX) у Yandex N.V.

«В иске отказать полностью»,— говорится в карточке дела в картотеке арбитражных судов.

Истцами выступают 15 физлиц. «Требования истцов изначально казались нам совершенно необоснованными и мы рады, что суд пришел к такому же выводу»,— сказал представитель интересов ЗПИФ «Консорциум. Первый» Тимур Аиткулов «Интерфаксу».

Сделка по продаже российского «Яндекса» началась в мае и завершилась в середине июля. Ее сумма составила 475 млрд руб. Основным владельцем компании стал ЗПИФ «Консорциум. Первый».

Подробности — в материале «Ъ» «Yandex N.V. проложили путь из России».

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